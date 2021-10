1959er Chevrolet Apache von Mattz Garage

Außergewöhnliche Fahrzeuge aus den Vereinigten Staaten findet man auch hierzulande, etwa in Aderklaa an der Wiener Stadtgrenze, wo Mattz Garage – Speedshop angesiedelt ist. Individuelle Vans und Pick-ups, ein pinker Dodge Challenger, ein Las Vegas Tribute Car namens Mirage – alles ist möglich und meistens blubbert ein V8 unter der Motorhaube.



Alltagstauglich durch Neuaufbau

Ein frisch fertiggestelltes Projekt der Crew ist ein 1959er Chevrolet Apache Fleetside mit 5,7-Liter-V8 und 3-Gang-Automatik, der damals als Nachfolger des Cameo Carrier lanciert wurde. Der Pick-up sieht jetzt wieder aus, als wäre er gerade erst vom Band gefahren. Importiert wurde er im Kundenauftrag aus den USA in einem nur bedingt fahrbereiten Zustand. Nach dem Motto „du lebst nur einmal“ wurde nicht zu sehr auf Authentizität gepocht, stattdessen innerhalb eines Jahres das Traumauto des Kunden kreiert. So gibt es ein modernes Radio im alten Look, Servolenkung, Bremsscheiben und eine standesgemäße Klimaanlage. Technik, Fahrwerk und Karosserie wurden komplett überholt, die Lackierung erfolgte nach Vorbild des Kunden-Motorrads, einer Indian.



Mit dabei sind natürlich funkelnagelneue Weißwandreifen, die es im Speedshop neuerdings zu kaufen gibt. Klassischer Stil und traditionelles Design werden dabei mit den angenehmen Fahreigenschaften moderner Reifen kombiniert. Sechs Dimensionen in 14 und 15 Zoll sind erhältlich.



Auf dem Weg zum eigenen US-Car kann man hier gern vorbeischauen.