Vienna Classic Days 2022: 20. - 21. August

Seit über 25 Jahren wird die Wiener Innenstadt wieder und wieder zum Oldtimer-Hotspot und Tummelplatz für alle, die der automobilen Vergangenheit etwas abgewinnen können und eben dem in familiärer Atmosphäre frönen möchten. So, so Corona will, auch 2022; konkret am 20. und 21. August.



Rund 600 Teilnehmer mit über 250 Autos werden heuer dabei sein und dabei teilweise auch über weite Strecken aus dem Ausland extra für das Event anreisen. Ein Umstand, der sich auch "auszahlt". Denn wie eingangs erwähnt drückt "Wertschätzung" solcher Mühen bei den "VCD" auch ganz konkret aus:



- für eine Anreise über 1000 km gibt es den Nenngeld-Bonus

- Fahrer*innen/Beifahrer*innen unter 30 Jahren zahlen überhaupt nur das halbe Nenngeld

- auch das Alter des Autos wirkt sich "Nenngeld-reduzierend" aus: Desto älter, desto billiger wirds. Konkret lässt der Veranstalter wissen: Vorkriegsfahrzeuge und die Pioniere der Automobil-Entwicklung sind für ein „paar, wenige Euro“ mit dabei

- wie immer werden mit einem großen Teil der Einnahmen Charity-Projekte unterstützt



Zudem versteht sich die Veranstaltung freilich nach wie vor als "Familienevent". Zum einen für die VCD-Familie selbst, die trotz vertrautem Programm samt Abendausklang beim Schloss Neugebäude, der großen Parade über die Wiener Ringstrasse und das Oldtimer Picknick im Donaupark durch neue Programme und Partnerschaften für immer wieder neue Eindrücke und Erlebnisse sorgen soll. Aber auch für die Familien aller anderen. Denn auch wenn die Vienna Classic Days per Definition eine Großveranstaltung sind: Hektik oder Stress gibt es nicht.



Also: Termin im Kalender anstreichen und Daumen drücken, dass alles wirklich so laufen kann wie geplant. Das ist seit dem März 2020 ja alles nicht mehr so fix ...