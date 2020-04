Nachruf Sir Stirling Moss

Sir Stirling Moss 1929 – 2020

Stirling Moss starb heute im Alter von 90 Jahren im Beisein seiner Frau. Der viermalige Vize-Weltmeister gilt als bester Pilot, der nie Formel-1-Weltmeister wurde.

Die Formel-1-Welt hat mit Stirling Moss einen ihrer größten Helden verloren. Wie mittlerweile bestätigt wurde, starb der Brite am Ostermorgen im Alter von 90 Jahren im Beisein seiner Frau Susie. Moss hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Krankheiten zu kämpfen und zog sich im Januar 2018 daraufhin aus dem öffentlichen Leben zurück.



Moss gilt für viele als bester Formel-1-Pilot, der nie einen WM-Titel in der Formel 1 erreichen konnte. Von 1955 bis 1958 wurde der Brite viermal hintereinander Vize-Weltmeister, gefolgt von drei dritten Plätzen in der Gesamtwertung, bevor er seine Formel-1-Karriere beendete.



Insgesamt bringt es Moss bei 66 Grand-Prix-Starts auf 16 Siege, 16 Pole-Positions und 24 Podestplätze. Nach dem Tod von Jack Brabham 2014 war Moss der älteste noch lebende Grand-Prix-Sieger.



Im Jahr 2000 wurde er in Großbritannien zum Ritter geschlagen.



Eine lange Freundschaft pflegte Moss mit der Journalisten-Legende Helmut Zwickl, weshalb er oft bei der Ennstal-Classic am Start war. Motorline.cc-Redakteur Michael Noir Trawniczek machte im Rahmen der Oldtimer-Rallye einige spannende Interviews mit Moss, die wir Ihnen in den nächsten Tagen aus dem Archiv suchen und nochmals Revue passieren werden.



© Motorsport-Total.com