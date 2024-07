Ab auf die sonnige Seite des Familienlebens!

Die sonnigen Seiten des Lebens

Saalbach in den österreichischen Bergen, auch als „Home of Lässig“ bekannt ist, wird zur warmen Jahreszeit nicht nur herrlich grün, sondern auch zum absoluten Ferienparadies.

Vor allem für Familien.

Denn die können sich hier – ob mehr- oder weniger-köpfig, mit noch sehr kleinen oder schon etwas größeren Kindern – nach Lust und Laune den Urlaub vertreiben. Und egal ob mal dicke Wolken den Himmel bedecken oder es gar regnen lassen – eins strahlt garantiert immer: das ****S Hotel Die Sonne.



Gourmet & Genuss inklusive

Ein schöner Familienurlaub beginnt – ganz klar – mit einem schönen Hotel. Im besten Falle eines, in dem man genau weiß, was sich Mama, Papa und der Nachwuchs für die gemeinsame Alltagsauszeit wünschen. Da passt es umso besser, dass sich die Hotelbesitzer selbst nur allzu gut mit dem Familienleben auskennen. Und sich für ihr Haus Angebote überlegt haben, die vor allem Familien gefallen. Ein Wesentliches: das Super Sonne All Inclusive.

Dabei genießt man nicht nur die großartige Sonne Kulinarik, vom regionalen Frühstück über das köstliche Mittags- und Nachmittagsbuffet bis hin zum 5-Gänge-Abendmenü. Sondern die Getränke gleich uneingeschränkt mit. Letzteres kommt neben den Kids natürlich auch genussaffinen Eltern zugute – man werfe nur einmal einen Blick in die umfangreiche Weinkarte …