Das sind die AMGs unter den Kinderwagen

Nicht nur dass die neuen Kinderwagen von Mercedes in alpingrauer Farbgebung die legendären Silberpfeile zitiert. Die von Harten gefertigten Modelle lassen sich auch mittels der großen, feststellbaren Schwenkräder mit Federung lässt mühelos in jedem Gelände bewegen. Die serienmäßige Handbremse, das ausgeklügelte 5-Punkt Gurtsystem mit Magnetverschluss und die Reflektoren am höhenverstellbaren Griff sorgen darüber hinaus für maximale Sicherheit. Dank der wendbaren Sitzeinheit kann der Blick in die Ferne oder hin zu den Eltern mit einem Handgriff geändert werden. Weitere Komfortfunktionen sind die mehrfach bis in die Liegeposition verstellbaren Rücken- und Fußbereiche, das ausklappbare Verdeck mit integrierter Sonnenblende sorgt für Wohlbefinden bei jedem Wetter.



Ähnlich wie bei den großen Vierradlern gibt es auch bei den Junior-Modellen unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Ansprüchen: Das Modell AMG GT zeichnet sich durch sein ultra-kompaktes Faltmaß aus, das inklusive der wendbaren Sitzeinheit lediglich 69 x 58,5 x 31 cm beträgt und selbst im Kofferraum sportlicher Fahrzeuge ausreichend Platz findet. Die Kreuzspeichenfelgen im AMG-Design sowie die hochwertigen Sitzbezüge runden das sportlich-dynamische Erscheinungsbild ab.



Besonderes Highlight beim Modell Avantgarde ist das neue Material „Vegan Leatherette“, eine einzigartige, vegane Gewebeart ohne tierische Bestandteile. Der Stoff erinnert optisch und haptisch sehr stark an feinstes Leder, ist diesem aber funktional weit überlegen. Denn diese High-Tech-Faser ist nicht nur außerordentlich strapazierfähig, sondern auch sehr atmungsaktiv und überzeugt durch seine außergewöhnliche Langlebigkeit.

Für die Liebhaber klassischer Farbtöne gibt es den Avantgarde in kräftigem „magmagrau“. Das hellere steingrau mit dem Namen „steel“ steht ebenso zur Wahl, besonders elegant wirkt das cremefarbene „opalith“ und das Dessin im klassischen Braunton „tartufo“. Für Kundinnen und Kunden, die es lieber etwas sportlicher wünschen, bietet „denimblau“, eine Kombination aus verschiedenen Azurblautönen, eine sehr dynamische Optik. Durchwegs praktisch hingegen die Fahrgestelle mit magnetisch verschließbarem Gurtsystem, das spielend leicht zu bedienen und bequem einzustellen ist. Hinzu kommen die doppelt ausklappbaren Sonnenblenden, welche für den optimalen Sonnenschutz des Nachwuchses sorgen.



Mit dem Modell Performance geht indes – wie der Name schon erahnen lässt – ein völlig neuer Kinderwagen an den Start. Als Nachfolgemodell des Topline S, dem Vorbild aller Modelle der Schwenkschieber-Klasse, wurde ein Modell entwickelt, das hinsichtlich Flexibilität und Mobilität neue Maßstäbe setzt. Im – wahrsten Sinne des Wortes – Handumdrehen lässt sich der Schiebegriff des Kinderwagens auf die andere Seite schwenken, so dass man dem kleinen Passagier in Sekundenschnelle die nötige Aufmerksamkeit schenken kann. Die vielseitige, mit allen Komfort- und Sicherheitsmerkmalen ausgestattete Sitzeinheit ist wendbar und mehrfach verstellbar bis in die Liegeposition. Darüber hinaus ist sie, wie auch alle Mercedes-AMG Modelle, mit dem intelligenten magnetischen Gurtsystem und doppelter Sonnenblende ausgerüstet.

Die großen, feststellbaren Schwenkräder mit Federung im ikonischen Fünfspeichen-Felgendesign sind für jeden Untergrund perfekt geeignet. Das innovative Fahrgestell mit dem Schwenkschieber lässt sich bequem kompakt und flach zusammenfalten. Besonders praktisch ist der geräumige und leicht zugängliche Einkaufskorb mit Organisertasche.

Zum serienmäßigen Lieferumfang gehört bei allen Modellen die Bag2Go. Diese, ideal für Handy, Schlüssel, Portemonnaie oder Fläschchen geeignete Tasche kann einfach am Schiebegriff befestigt werden. Ergänzend bieten Mercedes-Benz und Hartan wieder ein durchdachtes Zubehör-Sortiment für alle Modelle an. Dieses beinhaltet zum Beispiel eine besonders leichte und formstabile Falttragetasche in abgestimmtem Design. Da eine bequeme und flexible Liegeposition in den ersten sechs Monaten für das Baby sehr wichtig ist, ist die Premium Falttragetasche mit einer serienmäßigen Softline-Klimamatratze, einer verlängerten Liegefläche, einer Bodenbelüftung, einem Aufstellrücken sowie einem einstellbaren Tragebügel zur Vermeidung von Kopflastigkeit ausgestattet. Ebenfalls zu allen Modellen erhältlich sind verschiedene, stylische Wickeltaschen und Wickelrucksäcke, die mit durchdachter Inneneinteilung und vielseitiger Verwendbarkeit punkten. Darüber hinaus gibt es noch weitere Original-Zubehörprodukte wie Sonnenschirm, Windschutz und Fußsack.