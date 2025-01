Ein Winterurlaub wie damals

Wenn es in der Früh nach frischem Apfelstrudel duftet, die Kinder schon startklar für die Piste sind und der Schitag abends mit einem herrlichen Wellnessabend ausklingt … dann bist du im ***Superior Hotel Niederreiter in Maria Alm.

Wenn es in der Früh nach frischem Apfelstrudel duftet, die Kinder schon startklar für die Piste sind und der Schitag abends mit einem herrlichen Wellnessabend ausklingt … dann bist du im ***Superior Hotel Niederreiter in Maria Alm.

Du wirst vom süß-verlockenden Duft von frischen Kipferln und Kuchen geweckt, draußen glitzert und funkelt der Schnee und deine Kids warten, bereits in der Schimontur, schon sehnsüchtig darauf, dass du dich endlich an den gdeckten Frühstückstisch setzt …



Zu kitschig, um wahr zu sein?



Nein, aber einer jener „Geheimtipps“ für Familien – das Hotel Niederreiter in Maria Alm.



Wo Urlaub noch wirklich Urlaub ist.



Wo Kinder, Eltern, Großeltern gleichermaßen entspannen und ihre Gaudi haben.



Wo ich tatsächlich eine zeitlang überlegen musste, welche für mich die Höchstpunkte der zahlreichen Höhepunkte sind.



Und die wären beispielsweise …

• So süß! Die hauseigene Konditorei bäckt die besten Kuchen, Strudel und köstlichsten Torten, die du dir vorstellen kannst!



• Sehr bequem! Der Schilift liegt direkt vor dem Hotel – du brauchst eine Woche lang nicht ins Auto zu steigen, sondern nur …



•… direkt vor der Haustür einsteigen in 150 Pistenkilometer – wahrlich fantastisch, vor der Kulisse des Hochkönigs zwischen den drei Orten Maria Alm, Dienten und Mühlbach sensationelle Pisten und urige Hütten zu genießen!



•Für Newbies. Anfängern steht die Übungswiese Simmerl-Lift fußläufig zur Verfügung, weniger Meter vom Hotel entfernt.



•Wer die Wahl hat. Du kannst gleich zwischen zwei tollen Schischulen wählen, die dich bei den ersten Schwüngen unterstützen



•Spaß & Action. Im Beginnerspark Natrun können Youngsters erste Stunts ausprobieren. Die Funslope Schönanger mit Sprüngen, Tunneln und mehr ist für weniger ausgeprägte Adrenalinjunkies, für die Action-Freaks steht der Kingspark mit größeren Hindernissen zur Verfügung.



•Darf‘s langsamer sein? Steht dir der Sinn mehr nach langlaufen oder Schitouren, liegen dir 40 km gespurte Langlaufloipen in allen Schwierigkeitsstufen, Skitourenrouten in allen Orten, Höhen- und Nachtloipen sowie Skitourenrouten am Abend unterm Sternenhimmel zu Füßen.



•Schlittenfahren! Spaß für die ganze Familie bietet Rodeln auf zahlreichen beleuchteten und präparierten Rodelbahnen.

•Relax and chill. Der wunderschöne Wellnessbereich mit finnischer und Kräutersauna, Dampfbad und Erlebnis-Whirlpool sowie sehr einladenden Ruhe- und Relaxräumen ist der ideale Abschluss nach einem Schi- und Rodeltag.



•Guten Appetit! Die supergute Halbpension mit üppigem Frühstücksbuffet und exzellentem Menü wirst du lieben.



•Ab in die Federn. In den gemütlichen und geräumigen Zimmer findet ihr bequem Platz.



•Für Sonnenanbeter. Auf der Sonnenterrasse auf dem Hotel oder der südseitigen Terrasse mit Blick auf den Schihang einen Absacker zu sich nehmen … hach!

•Erkundungstour. Der entzückende Ort bietet sich für kleine Spaziergänge (oder auch als Start für längere Winterwanderungen) direkt von der Haustür aus an.



•Unberührte Natur. Wie wär’s mit einer wunderbaren Schneeschuhwanderung, direkt vom Hotel aus – dorthin, wo du weder mit Schiern oder Schuhen kommst! Zauberhaft, eien geführte Tour mit Sigi empfehle ich wärmstens!





Gut zu wissen für Familien, die mit dem Elektro-Auto anreisen:



Das ***Superior Hotel Niederreiter bietet einen riesigen hoteleigenen Parkpatz (wo wirklich jeder immer seinen Parkplatz findet, heutzutage in machen Schiorten auch keine Selbstverständlichkeit mehr) und dort vier Ladestationen. Die Bezahlung ist mit gängigen Ladekarten sowie via App möglich.



Schnell zugreifen – hier die besten Aktionen im Hotel Niederreiter



* Der preiswerte Start in die Skikarriere für Kinder bis 6 Jahre ist die Ski amadé MINI's Week



11.01. - 25.01.2025

7 Übernachtungen im Zimmer der Eltern

Kinder-Skikurs inkl. 6 Tages Kinder-Skipass + Kinder-Skiverleih

www.niederreiter.com/de/zimmer/angebote/ski-amade-mini-s-week-p67



*Wir schenken dir einen Skipass bei der Ladies Week



22.03. - 29.03.2025

1 + 1 Gratis! Bei Buchung von 7 Übernachtungen für 2 Personen und zwei 6- Tagesskipässen schenken wir Ihnen einen 6 – Tagesskipass!

www.niederreiter.com/de/zimmer/angebote/ladies-week-p99



*Zu Ostern gibt's was geschenkt – die Osterfamilienaktion



15.03. - 30.03.2025

Skipass für Kinder geschenkt!

Perfekt für Familien - unsere großzügigen Familienzimmer!

www.niederreiter.com/de/zimmer/angebote/osterfamilienaktion-p115



Kontaktdaten

Hotel Gasthof Niederreiter · Familie Niederreiter

Oberdorf 6 · A-5761 Maria Alm

+43 6584 7754

info@niederreiter.com

www.niederreiter.com/