Playmobil weiß um die Macht der Filme und Playmobil weiß auch, dass filmbegeisterte Eltern dem Nachwuchs genau das kaufen, was ihnen selbst gefällt, weil es schöne Erinnerungen an früher weckt. Nicht umsonst gibt es mittlerweile den DeLorean aus "Zurück in die Zukunft" zu kaufen und auch der Van des A-Teams wartet auf einen Garagenplatz im Kinderzimmer.



Neuester Zugang in der automobilen Playmobil-Welt: Der Aston Martin DB5 von James Bond. "Goldfinger Edition" nennt die Nürnberger Spielzeugmarke das neue Set, das nicht nur den Agenten im Dienste ihrer Majestät inkludiert, sondern auch den großen Widersacher Auric Goldfinger und seine fiesen Handlanger. Weiters warten Goldbarren darauf, an die richtige Adresse zu gelangen.



Richtig genial sind aber die Features, die das Modell aufweist: Wie im Film kann 007 das Nummernschild rotieren lassen, um Verfolger auf eine falsche Spur zu bringen – als ob ein DB5 gleicher Farbe zur gleichen Zeit an einem ähnlichen Ort so selbstverständlich wäre... Das Dach kann entfernt werden und ein Druck auf das Auspuff-Endrohr löst den gefürchteten Schleudersitz aus. Schon ist Mr. Bond wieder einen der finsteren Typen los. Auch die genialen Reifenschlitzer sind mit dabei: Sollte sich ein anderes Fahrzeug an die Fersen des Geheimdienstageneten heften, lässt es sich so schnell ausschalten, wenn es zu nahe kommt. Nicht zuletzt muss sich der Fahrer des Aston Martin – natürlich ist der DB5 ein Rechtslenker – keine Sorgen um blaue Bohnen von hinten machen: Wie im Film fährt ein spezieller, kugelsicherer Schutz aus dem Heck heraus.



Lizensiert von Aston Martin, daher mit original Logos.

Die Maße: 26,5 x 10 x 8 Zentimeter