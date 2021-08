Verkehrsübungs-Spiel von Ravensburger

Beim erhobenen Zeigefinger sträubt sich bei vielen Kindern im Inneren alles. Nur nichts müssen, Verbote sind blöd! Oder es kommt zur "Da mache ich genau das Gegenteil"-Reaktion. Wenn es um den Straßenverkehr geht, möchte man natürlich, dass die Kleinen in jeder Situation sicher sind.



Hier kommt "Rund um den Verkehr" von Ravensburger ins wortwörtliche Spiel. Es richtet sich an Kinder von fünf bis neun Jahren, wobei zwei bis vier Kinder gleichzeitig miteinander spielen können. Gerade jetzt, kurz vor Schulbeginn, kann die Anschaffung (14,99 Euro) Sinn machen.



Geübt werden alltägliche Verkehrssituationen, während man die Figuren Leon und Mia durch die Stadt bewegt. Drei Ziele müssen erreicht werden, auf dem Weg dahin gibt es allerlei Fußgängerampeln, bei denen Aufgaben auf Bildkarten gelöst werden müssen. So kann etwa eine Radlerin mit Kind gezeigt werden. Zweimal nebeneinander, nur ein Detail unterscheidet die Bilder: der Helm! Wer gut aufpasst, bekommt von der Ampelscheibe grünes Licht zum Weitergehen. In einer zweiten Spielvariante kommt auch noch ein Bus hinzu, Ravensburger spricht hier von der "Profi-Variante".