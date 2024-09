Wiener Elektro Tage – schau'n Sie sich das an!

Familientaugliche Elektroautos, interaktive Spiele für die ganze Familie und leckere Schmankerln – die Wiener Elektro, Österreichs größtes E-Mobilitäts Event, begeistern heuer mit zahlreichen Österreich-Premieren, innovativen Concept Cars, umumfangreiche Familien-Programm – und das bei freiem Eintritt.

Fiat Topolino



Mit dem Topolino setzt FIAT seine Mission fort, nachhaltige Mobilität für Städte zu entwickeln, um das elektrische Fahren einfach und für alle zugänglich zu machen. Topolino: ein Leichtkraftfahrzeug, das man in Österreich auch schon ab 15 Jahren mit AM Führerschein fahren kann, ohne dabei auf schönes Design und Dolce Vita Feeling zu verzichten.



VW ID. Buzz



Der neue VW ID. Buzz mit langem Radstand überzeugt: Mit 25 Zentimetern Zuwachs beim Radstand bleibt der neue ID.Buzz knapp unter fünf Metern Fahrzeuglänge. Die breiteren Schiebetüren bieten beim Einstieg nach hinten viel Komfort. Serienmäßig mit 6 Sitzen ausgestattet, können die hinteren Sitze mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden. Voller Vorsteuerabzug für Unternehmer möglich.



VW ID.7 Tourer



Mit dem VW ID.7 Tourer ist Volkswagen erstmals im wichtigen Segment der oberen Mittelklasse mit einem vollelektrischen Kombi präsent: Mit einem Ladevolumen von bis zu 1.714 Litern gehört der neue ID.7 Tourer zu den geräumigsten Elektroautos auf dem Markt.



Mercedes-Benz G 580



Mercedes-Benz G 580 mit EQ-Technologie: Die neue elektrische G-Klasse besticht durch außergewöhnliche Performance, kompromisslose Offroad-Fähigkeiten sowie nahezu grenzenlose Möglichkeiten zur Individualisierung.



Mercedes EQV



Der Mercedes EQV zeigt Größe: Vollelektrische Großraumlimousine die mit modernem Design, innovativem Produktkonzept und großzügigem Raumangebot aufwartet. Schon auf den ersten Blick wird klar: Der EQV beherrscht die Mercedes-Benz Design-Sprache ausgezeichnet. Mit der aktuellen Generation des Infotainmentsystems MBUX (Mercedes-Benz User Experience) steht eine Vielzahl von digitalen Extras zur Verfügung.



Opel Frontera Electric



Beim neuen Opel Frontera Electrictrifft ausdrucksstarkes Design auf maximale Flexibilität und deutsche Ingenieurskunst. Das sportlich geräumige SUV ist der ideale Begleiter – für Unternehmungslustige wie für Familien gleichermaßen – und bietet puren, 100 % elektrischen Fahrspaß.



Peugeot E-5008

Entdecken Sie den neuen Peugeot E-5008: der SUV der Oberklasse mit bis zu sieben Sitzen und einer beeindruckenden elektrischen Reichweite von bis zu 660 km.



Škoda Elroq

Noch im Tarnanzug setzt der neue Škoda Elroq, der in wenigen Wochen seine Weltpremiere feiert, neue Maßstäbe – sowohl die neue Modern Solid Designsprache als auch nachhaltige Materialien im Innenraum, großzügiges Platzangebot mit bis zu 1580 Liter Gepäckraumvolumen und einer Reichweite von bis zu 560 Kilometer.



Citroën ë-C3

Mit dem ë-C3 beginnt für Citroën ein neues Kapitel und stellt damit die Standards für in Europa entwickelte und gefertigte Fahrzeuge auf den Kopf. Er bietet klassenbesten Komfort, eine Top-Ausstattung sowie ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Concept Cars und Studien



Audi RS Q e-tron

Der Audi RS Q e-tron ist ein revolutionäres Rallye Fahrzeug, das als emissionsarmer Prototyp mit elektrischem Antrieb, Hochvoltbatterie und Energiewandler erstmals die härteste Wüstenrallye der Welt gewann – die Rallye Dakar 2024. Mit aggressivem Design, hoher Bodenfreiheit und markanten LED-Scheinwerfern setzt das Fahrzeug einen Schritt in Richtung nachhaltige Performance. Im Cockpit bietet er modernste Technologie, inklusive digitaler Anzeigen und spezialisierter Rennsoftware.



INYO Shuttle

Ob jung oder alt, mit oder ohne Führerschein – mit dem INYO Shuttle kommen Sie immer komfortabel ans Ziel. Der bestehende öffentliche Nahverkehr kann nun durch eine effiziente Mobility-on-Demand-Lösung erweitert werden. Mobilität für alle ohne Einschränkungen wird Realität. Das INYO CAB kann bis zu vier Personen transportieren. Das modulare Konzept erlaubt die Anpassung an die verschiedensten Transportaufgaben.

Übrigens: Es gibt einen Parken-Sondertarif für die Wiener Elektro Tage



Bis 15. September 2024 können alle Besucher der Wiener Elektro Tage den attraktiven Sondertarif von 6 Euro für 6 Stunden in den umliegenden Best in Parking Garagen nutzen.

Der Sondertarif gilt in folgenden Garagen: Garage Robert Stolz Platz, Garage Neuer Markt, Kärntnerstraße Tiefgarage bei der Oper, Garage am Hof; Kommen Sie mit Ihrem Parkticket zum Info Point und Ihnen wird der Sondertarif mit der Bmove App freigeschaltet.



Programmauszug:



* Donnerstag, 12.9.2024: vie:mobility Konferenz



* Freitag, 13.9.2024: KRONE Talks, Smart Cities



* Samstag und Sonntag, 14. und 15.9.2024: umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie angeboten. Vielfältige Kulinarik und nachhaltige Schmankerln runden das Angebot ab.