Erste F1-Zuschauer in Monza: Ärzte und Schwestern

Erste F1-Zuschauer in Monza: 250 Ärzte und Krankenschwestern auf Tribünen

250 Ärzte und Krankenschwestern wurden vom italienischen Verband eingeladen, das Formel-1-Rennen in Monza von den Tribünen aus zu verfolgen

Offiziell wird der Große Preis der Toskana in Mugello am übernächsten Wochenende das erste Rennen mit geschätzten 3.000 Fans sein, erste Zuschauer werden aber schon an diesem Wochenende in Monza erwartet. Allerdings werden das keine zahlenden Besucher sein, sondern 250 Ärzte und Krankenschwestern, die auf Einladung der italienischen Motorsportbehörde auf den Tribünen sitzen dürfen.



"250 äußerst besondere Leute werden auf den Tribünen sein - getrennt voneinander natürlich", verrät Ferrari in seiner Rennvorschau auf Monza. "Ärzte und Krankenschwestern werden zu Gast sein, als symbolische Ehre für ihren Mut, ihr Pflichtbewusstsein und ihre Selbstlosigkeit im Kampf gegen COVID-19."



Italien gehört in Europa zu den am stärksten von Corona betroffenen Ländern. Geschätzte 35.000 Menschen sind bereits an dem Virus gestorben.



Bislang fanden alle Rennen der Saison 2020 als Geisterrennen statt. Auch wenn Monza noch offiziell dazugehört, wird es doch ein wenig Unterstützung von den Tribünen geben.