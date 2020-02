Formel 1: Mit David Coulthard nach Monaco

Destination Red Bull ruft zum Formel 1-Erlebnis abseits des Alltäglichen - mit David Coulthard zum Grand Prix von Monaco....

Lust auf das Außergewöhnliche? Destination Red Bull bietet einzigartige Urlaubsmöglichkeiten, die schönsten Orte der Welt zu bereisen und dabei Unvergessliches zu erleben. Die Zutaten für die streng limitierten Trips lauten: traumhafte Destinationen und atemberaubende Abenteuer, exklusiv und hautnah mit faszinierenden Persönlichkeiten. Zu buchen gibt es die neuen Reisen abseits des Alltäglichen unter www.destination.redbull.com



Wie wäre es mit dem ultimativen Höhenrausch beim gemeinsamen Cliff-Diving auf den Azoren mit Orlando Duque oder einem unvergesslichen Kletterabenteuer in Frankreichs Verdon-Schlucht mit Stefan Glowacz? 100% Emotion auf vier Rädern, verspricht die Möglichkeit eines exklusiven Formel 1 VIP Erlebnisses mit Mark Webber am Red Bull Ring in Spielberg. Auch in Monaco lässt sich - gemeinsam mit David Coulthard - unvergessliche Formel 1-Luft schnuppern. Großstadtcowboys erleben an sechs unvergesslichen Tagen im Big Apple, New York im Red Bull Style von seiner angesagtesten Seite.



Von Europa bis Amerika, von City bis Adventure, von Trainingslager bis Nightlife und Sport: die 2- bis 9-tägigen Urlaubsabenteuer garantieren Adrenalin und Entspannung zugleich. Nachdem die Teilnehmerzahl immer limitiert ist, sind Schnellentschlossene ganz klar im Vorteil. Die Spezialisten der Travel Birds stellen die maßgeschneiderten Trips zusammen, die man ausschließlich über www.destination.redbull.com und destinationredbull@thetravelbirds.at buchen kann.