Spielberg-Entscheidung soll "zeitnah" fallen

Motorsport Images Spielberg-Entscheidung soll "zeitnah" fallen | 26.05.2020

Gesundheitsminister: Entscheidung über Spielberg-Rennen soll "zeitnah" fallen

Die geplanten Formel-1-Rennen in Spielberg befinden sich in einer Prüfungsphase, doch laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober soll bald eine Entscheidung her

Gesundheitsminister: Entscheidung über Spielberg-Rennen soll "zeitnah" fallen Die geplanten Formel-1-Rennen in Spielberg befinden sich in einer Prüfungsphase, doch laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober soll bald eine Entscheidung her