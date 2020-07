Spielberg, Rennen 2: Premiere für steirische Landeshymne

Spielberg, Rennen 2: Premiere für steirische Landeshymne | 09.07.2020

Andreas Gabalier singt „Dachsteinlied“

Beim "Formula 1 Pirelli Großer Preis der Steiermark" wird folgerichtig auch die steirische Landeshymne vor dem Rennstart angestimmt. Und zwar von Andreas Gabalier.

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen ... und in Sachen Formel 1 2020 ist nach dem Spielberg-Rennen sogar vor dem Spielberg-Rennen. Auf den großen Preis von Österreich folgt nächstes Wochenende also der große Preis der Steiermark. Und als solcher gilt es die grüne Mark freilich auch gebührend zu ehren. Deren Vielfalt, vom hochalpinen Gebirge bis zu den Weinbergen im Su?den und Osten des Bundeslandes, wird im „Dachsteinlied“ besungen, das in diesem Fall vom o?sterreichischen „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier vorgetragen wird. Klarerweise nicht sein erster Gig am Spielberg; es zog den eingefleischten Motorsport-Fan und Steirer schon mehrmals an die Rennstrecke.



Gabalier selbst zu seinem Auftritt, der für Sonntag, Punkt 14:54 Uhr, unmittelbar vor dem GP-Start geplant ist: „Es ist mir eine große Ehre, beim ,Großen Preis der Steiermark’ die steirische Landeshymne in einer neu eingespielten Version zum Besten geben zu du?rfen und damit einen herzlichen Gruß aus der wunderscho?nen Steiermark in die Welt zu senden!“