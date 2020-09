Peugeot Metropolis vorgestellt

Peugeot Metropolis vorgestellt | 11.09.2020

Elegantes Dreirad

Peugeot Motocycles hat in die Neuauflage seines neuen Metropolis eine Weltneuheit eingebaut: Es ist der erste Dreiradroller mit automatischem Warnblinken bei einer Notbremsung. Darüber hinaus trägt der vollständig überarbeitete Roller das neue Markendesign von Peugeot. Und er lässt sich über i-Connect mit dem Smartphone verbinden.

Peugeot Motocycles hat in die Neuauflage seines neuen Metropolis eine Weltneuheit eingebaut: Es ist der erste Dreiradroller mit automatischem Warnblinken bei einer Notbremsung. Darüber hinaus trägt der vollständig überarbeitete Roller das neue Markendesign von Peugeot. Und er lässt sich über i-Connect mit dem Smartphone verbinden.

"Dank seines verbesserten 400i LFE-Motors gehört der Peugeot Metropolis zu den effizientesten und leistungsstärksten Dreiradrollern auf dem Markt", heißt es aus Frankreich. Er erfüllt nun die Abgasnorm Euro 5, leistet 26,2 kW/36 PS bei 7.250 U/min und liefert bei 5.750 U/min sein maximales Drehmoment von 38,1 Newtonmeter (Nm). Der 13,5 Liter große Tank reicht für 300 Kilometer am Stück.



Der Metropolis ist mit Smart Key-Technlogie ausgestattet: Bis zu einer Entfernung von 1,5 Metern vernetzt sich der Schlüssel automatisch mit dem Roller. Das Navigationssystem wurde laut Peugeot Motocycles optimiert. Zu haben ist er in Deutschland ab 9.199 Euro, in Österreich ab 10.399 Euro. Fahrbar ist das flinke Dreirad mit Führerscheinklasse B.



mid/rhu