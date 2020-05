Inhalt Yamaha Tricity 300 vorgestellt

Yamaha Tricity 300 vorgestellt

Yamaha Yamaha Tricity 300 vorgestellt | 28.05.2020

Auf drei Rädern durch die Stadt

Yamaha bereitet den neuen Tricity 300 für den Startschuss vor. Der erfolgt im Juli 2020, dann ist das Dreirad-Modell in drei Farben erhältlich - Nimbus Grey, Tech Kamo und Gunmetal Grey - und soll in Deutschland 7.999 Euro, in Österreich 8.299 Euro kosten.

Auf drei Rädern durch die Stadt Yamaha bereitet den neuen Tricity 300 für den Startschuss vor. Der erfolgt im Juli 2020, dann ist das Dreirad-Modell in drei Farben erhältlich - Nimbus Grey, Tech Kamo und Gunmetal Grey - und soll in Deutschland 7.999 Euro, in Österreich 8.299 Euro kosten. mid