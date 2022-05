"Leider verzeichnen wir jedes Jahr zu Saisonbeginn vermehrt Motorradunfälle, gerade an Wochenenden oder an Tagen wie Christi Himmelfahrt oder zu Pfingsten", sagte Unfallexperte Achmed Leser vom TÜV Thüringen. Oftmals paare sich dabei die noch nicht wiedergewonnene Fahrpraxis mit Selbstüberschätzung oder gar einer übermäßigen Risikobereitschaft, so Leser: "Um das Risiko folgenschwerer Unfälle möglichst gering zu halten, sollten alle ambitionierten Biker besonders behutsam in die Motorrad-Saison starten".



Die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer ist eine wichtige Voraussetzung. "Oftmals werden Motorradfahrer von anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund ihrer deutlich kleineren Silhouette übersehen - besonders jetzt nach der Winterpause rechnen viele nicht mit den wieder am Straßenverkehr teilnehmenden Motorradfahrern. Entfernungen, Geschwindigkeiten und das Beschleunigungs Potenzial der Motorräder werden hierbei vom Autofahrer immer wieder verkannt", gibt Leser zu bedenken.



Der Experte empfiehlt den Zweiradfahrern, sich mit Besonnenheit an das Fahrverhalten ihrer Maschinen heranzutasten. "Das Gefühl für Bremse und Kurvenfahren will nach der langen Pause erst wieder erlernt werden." Schlaglöcher und Straßenschäden sind eine zusätzliche Gefahr für Zweiradpiloten, gerade in schlecht einsehbaren Kurven. Umso wichtiger ist es, den Saisonstart gemächlich anzugehen und den Gashahn im Zaum zu halten.