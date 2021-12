Brabus tunt die KTM 1290 Super Duke

Verraten hat Brabus-Pläne ein publik gewordener Patentantrag beim europäischen Patentamt für die Modellbezeichnung Brabus 1300 R in der Nizza-Klasse 12 für die Verwendung an Motorrädern und entsprechendem Zubehör. Nach einer beschleunigten Einspruchsfrist gewährte das EUIPO Brabus den Namen am 24. November 2021.



Offiziell ist sonst noch nichts. Allerdings berichten diverse Medien auf Basis von Insider-Infos, dass die Basis für das Bike die KTM 1290 Super Duke R sein soll; ja schon an sich alles andere als ein langweiliges Einkaufswagerl. 180 PS und einem maximalen Drehmoment von 140 Nm stehen hier gerade einmal 189 kg Lebendgewicht gegenüber. Bei der scharfen, auf 500 Stück streng limitierten und natürlich schon ausverkauften RR waren es gar nur 180.



Und just das Gewicht ist hier auch gleich eine gute Überleitung zum Brabus-Tuning. Obgleich am Antrieb nämlich bei der Brabus 1300 R im Vergleich zur Super Duke nichts geändert werden soll, so dürfen wir uns auf eine feiste Diät für das Motorrad einstellen ... im Vergleich zur RR sollen es noch einmal fünf Kilo weniger werden. Höchstwahrscheinlich unter anderem erreicht durch den massiven Einsatz von Karbon. Und mit just diesem wird ein ganz bestimmt ebenso Eindruck hinterlassender Preiszettel einhergehen. Ist ja bei den Autos von Brabus auch nicht anders ...