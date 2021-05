Buchvorstellung "Österreich für Entdecker"

Schotti zieht kleinere Kreise

Nach Indien, Burma und Vietnam beschränkt sich Michael Schottenberg nun auf Österreich. Wer seinen Humor mag, kann auch daheim allerhand entdecken.

Die letzten Reisebücher von Michael Schottenberg beschäftigten sich mit so exotischen Ländern wie Indien, Burma oder Vietnam. Nun ist „Österreich für Entdecker“ – erschienen im Amalthea Verlag – heraußen. „Schotti“ zieht mit seiner roten Vespa also kleinere Kreise. Corona ist schuld, eh klar. Konkretes wird dabei nicht wirklich vermittelt, die kleinen Entdeckungen am Zielort sind wichtiger als die großen Sehenswürdigkeiten. Ein Beispiel sind die Gedanken zu einer Entenfamilie, die über Schottenbergs Weg watschelt. Seinen Humor muss man allerdings mögen, wir haben uns damit etwas schwer getan. 288 Seiten, unterteilt nach den neun Bundeländern, 25 Euro.