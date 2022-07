Das ist die Benelli Leoncino 800

Die italienischen Designer haben dem modernen italienischen Roadster eine attraktive Kombination aus klassischen und aktuellen Stil-Elementen auf den schlanken Leib geschneidert. Auffallend beim kleinen Löwen, so die Übersetzung von Leoncino, ist die sorgfältige Fertigungsqualität und die Liebe zum Detail. So ist der neue Gitterrohr-Rahmen nicht nur ein Hingucker, er sorgt beim spritzigen Zweizylinder-Bike auch für sportliche Tugenden und verbessert die Fahreigenschaften.



Herzstück des Euro-5-Modells ist der neue, wassergekühlte Zweizylinder-Motor mit 754 Kubik, der bissig am Gas hängt und das schicke Bike mit satter Power und kerniger Klangkulisse antreibt. Er leistet 56 kW/76,2 PS bei 8.500 U/min liefert ein Drehmoment von 67 Nm bei 6.500 U/min.



Vorne ist eine Upside-Down-Gabel mit 50 Millimeter Durchmesser und 130 Millimeter Federweg installiert, im Heck arbeitet eine Schwinge mit zentralem Monoshock unde mittels Handrad einstellbarer Federvorspannung. Der breite Lenker, die aufrechte, aber sportliche Sitzposition mit 82 Zentimeter Höhe und das klar strukturierte Cockpit mit TFT-Display und neuester Technologie sorgen für Kontrolle und Übersicht.



Das Bremssystem der Leoncino 800 bietet laut Hersteller Sicherheit dank der halbschwimmenden Doppelscheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und radial montierter Bremssättel mit vier Kolben vorn sowie der hinteren Scheibe mit 260 MillimeterDurchmesser und Doppelkolben-Bremssattel,das Ganze wird von einem Bosch-ABS unterstützt.



Zu haben ist die neue Leoncino 800 ab sofort in den Farben Steel Grey und Forest Green. Für Deutschland wird ein Startpreis von7.699 Euro plus Überführungskosten angegeben. In Österreich haben wir die Leoncino 800 etwa für 8.998 Euro gefunden.