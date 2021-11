Heißer Lack für Triumph-Motorräder

Durch ihren mit 2,5 Litern aktuell größten Motor im Motorradbau mit über 220 Nm Drehmoment setzt die Rocket 3 den Benchmark bei Muscle Bikes und bildet sozusagen "a class of its own". Doch nicht nur die schiere Power beeindruckt, auch die ausgewogene Balance und Alltagstauglichkeit der Rocket kann überzeugen.



Wer noch ein exklusives Outfit für das Bike vermisst haben sollte, der kann sich zum Händler der britischen Traditionsmarke aufmachen, denn schon bald stehen dort die Sondermodelle der 221 Special Edition mit einem besonders edlen, aufwändig gestalteten Farb- und Lackdesign.



Unterdessen erinnert Triumph mit dem neuen Sondermodell Thruxton RS Ton Up Special Edition an die Anfangsjahre der modernen Motorradkultur auf der britischen Insel am Ende der 1950er Jahre. Damals begannen die "Ton Up Boys", ihre "braven" Serienmotorräder mit viel Herzblut durch das Weglassen unnötiger Teile in sportliche, leistungsstarke "Cafe Racer" zu verwandeln, um die magische 100 mph (Meilen pro Stunde) -Grenze ("The Ton") zu knacken. Das neue Sondermodell der Thruxton RS nimmt viele Stilelemente jener Zeit auf und soll nur im Modelljahr 2022 erhältlich sein.