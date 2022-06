Hyosung GV 125 S Aquila vorgestellt

Zum Start in die Sommersaison gibt es die GV 125 S Aquila in Deutschland auch noch 300 Euro günstiger. Das Leichtkraft-Motorrad kostet im Aktionszeitraum bis zum 15. Juli 2022 nur 3.699 statt 3.999 Euro. In Österreich war das Motorrad zum Zeitpunkt des Artikels ab 4.298 Euro zu haben.



Der V2 der Aquila leistet muntere 9,9 kW/13,5 PS und bietet eine bemerkenswerte Drehfreude. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 98 km/h. Das Bike der Einsteigerklasse bietet ein integrales CBS-Bremssystem mit Scheibenbremsen vorne und hinten, ein übersichtliches Digital-Cockpit, hinten zwei Federbeine mit 67 Millimeter Federweg, die in der Vorspannung einstellbar sind und eine vordere Telegabel mit komfortablen 136 Millimetern.



Die Sitzhöhe liegt bei niedrigen 71 Zentimetern, das macht es leicht, an Ampeln oder beim Rangieren mit den Füßen sicher den Boden zu erreichen und prädestiniert die Aquila auch als Untersatz für kleinere Fahrerinnen und Fahrer.



Das koreanische Unternehmen Hyosung fertigt seit 1978 Motorräder, die seit über 15 Jahren auch in Deutschland zu haben sind.