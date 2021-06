Motocross Euro JuniorCup 2021 in Rietz

Die jungen Fahrerinnen und Fahrer im Alter zwischen 6 und 18 Jahren sind voll motiviert und mit viel Freunde an den Start gegangen. In der kleinsten Klasse, der 50ccm, sind insgesamt 15 Starter und die beiden Starterinnen, Elisabeth Gruhn aus der Schweiz und erneut Shila Pichler aus Südtirol gestartet. Tobias Scharinger, der schon in Fresach alle Rennen gewonnen hat, konnte auch im Motodrom von Rietz in beiden Rennen vor Elias Eder und Maurice Heidegger die Ziellinie überqueren, immer dicht gefolgt von den beiden Lokalmatadoren Anton Schennach und Noah Doblander. Jüngster Starter des Tages war der 5-jährige Jonas Sulzenbacher aus Söll, der sich im zweiten Rennen sogar auf den siebten Platz gekämpft hat. In der Gesamtwertung führt Tobias Scharinger vor Maurice Heidegger und Anton Schennach, gefolgt von Maximilian Rossmann, Elias Eder, Franz Schennach, Timo Scharinger, Noah Doblander, Anton Einsiedler, Moritz Wild und Ryan Gabriel.



In der 65ccm Klasse konnte der 4-fach Sieger von Fresach, Davi Dür, seiner Favoritenrolle gerecht werden und erneut beide Läufe für sich entscheiden. Immer als zweiter an der karierten Flagge war Mick Roder gefolgt von Christoph Edlinger in Rennen 1 und Elias Philipp in Rennen 2. In dieser Klasse sind insgesamt 17 Starter und als einziges Mädchen Lena Huszár am Start gewesen. In der Gesamtwertung führt Davi Dür vor Mick Roder und Liam Pichler, gefolgt von Christoph Edlinger, Elias Philipp, Bruno Tarmann, Luis Happ, Julien Dür, Karl Thalhammer und Luca Schad.