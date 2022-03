Paggio Liberty Baci Perugina vorgestellt

So ein kräftiger Espresso schmeckt in Italien erst mit einer Baci-Schokopralinen so richtig gut. Obgleich vielleicht nicht ganz so bekannt wie der italienische Rollerproduzent Piaggio aus Pontedera, hat es auch die Schoko-Marke zu internationalem Ruhm gebracht. Im heurigen 100-jährigen Jubiläumsjahr von Baci Perugina feiert Piaggio die Geschichte und Kreativität der Marke mit einer Sonderedition des Bestsellers Liberty, der sich im Laufe der Jahre mit über einer Million produzierten Exemplaren zu einem der populärsten und beliebtesten Großradroller entwickelt hat. Die Piaggio Liberty Baci Perugina vereint Emotionen, Liebesgeschichten und Freundschaft ebenso wie die historischen Baci, die seit 1922 für italienischen Hochgenuss sorgen.

Design: Paggio Liberty x Baci Perugina

Die Sonderlackierung der Piaggio Liberty ist in den klassischen Baci-Farben gehalten, und greift das intensive Blau der Firma ebenso auf wie ihre silbernen Sterne, die hier die Front und die Seiten schmücken. Auf der Front wiederum darf das Logo prangern, während der Sattel aus dunklem Leder nicht ganz unbeabsichtigt an die Farben der Zartbitterschokolade Luisa, für die das Meisterwerk von Perugina schon immer bekannt war, erinnert. Optisch dazupassend präsentiert Piaggio auch gleich einen Helm in zwei verschiedenen Farbvarianten: die klassische Version, die das elegante Baci Perugina-Blau des Fahrzeugs aufgreift, und die silberne Version, inspiriert vom Silberpapier, das jede einzelne Schoko-Praline umhüllt. Beide Versionen sind mit dem berühmten Sternenmotiv verziert und mit dem Baci-Logo verziert.



Die Piaggio Liberty in der Baci-Sonderlackierung wird mit dem aktuellen 125-ccm-Motor der Piaggio i-get-Familie ausstaffiert und ist voraussichtlich ab April über das österreichische Piaggio-Händlernetzwerk verfügbar. Einführungspreis: € 2.999,-.