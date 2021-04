Inhalt So gelingt der Saisonstart ohne Unfall

So gelingt der Saisonstart ohne Unfall

Christian Houdek So gelingt der Saisonstart ohne Unfall | 21.04.2021

Rollsplit und schlechte Haftung als Frühlingsgefahren

Gerade zu Beginn des Frühlings ist die Gefahr eines Unfalls am höchsten, Der ÖAMTC bietet eine VIelzahl an Sicherheitstrainings an, die in einzelnen Bundesländern sogar gefördert werden.

Rollsplit und schlechte Haftung als Frühlingsgefahren Gerade zu Beginn des Frühlings ist die Gefahr eines Unfalls am höchsten, Der ÖAMTC bietet eine VIelzahl an Sicherheitstrainings an, die in einzelnen Bundesländern sogar gefördert werden.