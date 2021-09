Triumph präsentiert Speed Triple 1200 RR

Die neue Speed Triple 1200 RR ist ein Statement in Sachen Schönheit, Raffinesse und selbstbewusstem Auftritt und setzt damit einen neuen Höhepunkt bei den modernen Roadstern. Die neue Cockpit-Verkleidung ist so gestaltet, dass sie den charakteristischen, runden RR-Einzelscheinwerfer einrahmt und dem Motorrad einen ganz besonderen, eigenständigen Auftritt verleiht. Die elegante, hochwertige Ausstrahlung zeigt sich auch in vielen liebevoll und aufwändig gestalteten Details: Versteckte Kabel und Schläuche im gesamten Cockpitbereich sorgen für einen rundum „cleanen“ Look. Der Tank, die Verkleidung und das Cockpit punkten mit Premium-Carboneinsätzen. In Kombination mit den neuen Carbon-Seitenteilen und dem wunderschön gefertigten vorderen Kotflügel aus Carbon unterstreichen diese das besonders hochwertige Ausstattungsniveau der neuen RR.



Die Speed Triple RR ist in zwei Metallic-Farbkombinationen erhältlich: Zur Wahl stehen das kräftige Farbschema Red Hopper/Storm Grey sowie die elegante Kombination Crystal White/Storm Grey mit hochwertigen Golddetails. Beide Varianten werden serienmäßig mit einem farblich abgesetzten Verkleidungskiel unter dem Motor sowie einer jeweils farblich passenden Sitzabdeckung geliefert. Diese kann mit wenigen Handgriffen alternativ zum ebenfalls serienmäßigen Soziussitz montiert werden.



Die Features der Speed Triple 1200 RR in der Übersicht



- neu gestaltete Cockpit-Verkleidung mit dem charakteristischen, runden RR-Einzelscheinwerfer

- kraftvolle, auf das Wesentliche konzentrierte Speed Triple-Optik

- die nächste Generation des Speed Triple-Designs mit besonders hochwertigen Details:

neue Carbonfaser-Elemente

neue Twin-Color-Lackierungen in satten Farben

- niedriger Clip-On-Lenker, angepasste Fußrasten und eine bequeme Sitzhöhe von 830 mm für beste Ergonomie

- neues, elektronisch einstellbares semi-aktives Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk

- neue Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 Reifen

- inklusive der rennstreckenerprobten Komponenten der Speed Triple RS:

Brembo Stylema Bremsen mit gekoppeltem Bremssystem

in Griffweite und Übersetzung verstellbarer Brembo MCS-Bremshebel

optimierte Balance und Schwerpunktlage



Dreizylinder-Performance der neuesten Generation

- herausragender Antrieb: leichter Motor mit geringen Schwungmassen und einer Spitzenleistung von 180 PS bei 10.750 U/min sowie einem Spitzendrehmoment von 125 Nm bei 9.000 U/min

- unverwechselbarer Speed Triple-Sound – inklusive Schalldämpfer aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzer Endkappe



State-of-the-Art Technologie

- vollfarbiges 5-Zoll-TFT-Instrument mit „My TRIUMPH“-Konnektivitätssystem

- optimiertes Kurven-ABS und abschaltbare optimierte Kurventraktionskontrolle (mit IMU)

- fünf Fahrmodi: „Rain“, „Road“, „Sport“, „Rider“ und „Track“

- Shift Assist Quickshifter für kupplungsloses Hoch- und Runterschalten

- verbesserte Wheelie-Control für das Vorderrad

- Voll-LED-Beleuchtung, einschließlich dem neuen, markanten runden Einzelscheinwerfer mit Tagfahrlicht

- weitere fahrerorientierte Komfort-Technologien wie ein Keyless-System, beleuchtete Armaturen und ein voll einstellbarer Tempomat



Bereit zur Personalisierung

- mehr als 30 Originalzubehörteile von TRIUMPH für ein individuelles Design, sowie zusätzlichen Komfort und Schutz



Preise, Service und Verfügbarkeit

- lange Wartungsintervalle von 16.000 Kilometern oder 12 Monaten – je nachdem, was zuerst eintritt

- vier Jahre Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung

- zwei Jahre Mobilitätsgarantie

- Preise: ab 23.700 Euro inkl. NoVA