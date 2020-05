24h Le Mans virtuell: das Fahrerfeld

24h Le Mans virtuell: Alle 200 Fahrer in der Übersicht

Diese Teams und Fahrer treten am 13./14. Juni zum 24-stündigen E-Sport-Rennen, der virtuellen Variante der 24h Le Mans, an - Live-Übertragung bei Motorsport.tv

50 Fahrzeuge, verteilt auf zwei Klassen, treten bei der Erstauflage der virtuellen 24 Stunden von Le Mans an. Das mit der Simulation rFactor 2 ausgetragene E-Sport-Event findet statt am 13./14. Juni, dem ursprünglichen Termin für die realen 24 Stunden von Le Mans. Somit wird die Zeit bis zum neuen realen Le-Mans-Termin (19./20. September) überbrückt.



Die virtuellen 24 Stunden von Le Mans werden am 13./14. Juni in voller Länge im Livestream bei Motorsport.tv zu sehen sein.



Profi-Rennfahrer teilen sich mit Sim-Racing-Profis die Cockpits der 50 modellierten Autos. Die Teams sind allesamt bereits bestätigt, wobei sowohl echte Rennteams als auch E-Sport-Teams gemeldet sind. Die Fahrer wurden Schritt für Schritt seitens der Teams bestätigt. Inzwischen ist die Liste mit 200 Namen komplett. Nachfolgend die komplette Übersicht.



LMP2:



#1 - Rebellion Williams eSport - L. Deletraz, R. Marciello, N. Wisnjewski *, K. Brzezinski *

#2 - Rebellion Williams eSport - G. Menezes, B. Senna, P. Brijak *, D. Mroczek *

#3 - Rebellion Williams eSport - Y. Ye, A. Rougier, I. Price *, J. Keithley *

#4 - ByKolles Burst eSport - T. Dillmann, E. Guerrieri, J. Simoncic *, J. Pedersen *

#6 - Team Penske - J. Montoya, S. Pagenaud, D. Cameron, R. Taylor

#7 - Toyota Gazoo Racing - M. Conway, K. Kobayashi, J.M. Lopez, M. Brient *

#8 - Toyota Gazoo Racing - S. Buemi, B. Hartley, K. Yamashita, Y. Kasdorp *

#9 - Panis Racing Triple A - O. Panis, A. Panis, A, Pinczes *, N. Pinto *

#10 - Toyota Gazoo Racing ARG - N. Piquet jun., J. Santero, F. Gobbi *, M. Sirica *

#12 - MPI Zansho - M. Papis, P. Fittipaldi, T. Kanaan, S. Weijer *

#13 - Rebellion Williams eSport - A. Canapino, J. Aitken, A. Arana *, M. Romanidis *

#14 - FA/RB AllInSports - F. Alonso, R. Barrichello, O. Pahkala *, J. Teien *

#15 - Multimatic Zansho - A. Priaulx, S. Priaulx, M. Epps *, O. Fortin *

#16 - Veloce eSports 2 - N. Nato, S. Vandoorne, E. Murphy *, T. Poradzisz *

#17 - IDEC Sport Racing - P.-L. Chatin, R. Bradley, F. Colapinto, J. Purwien *

#18 - Veloce eSports 3 - S. Fenestraz, R. Tveter, J. Baldwin *, T. Lartilleux *

#20 - Team Redline - M. Verstappen, L. Norris, A. Kerkhof *, G. Hutter *

#21 - Axle Motorsport - Alex Yoong, Alister Yoong, M. Naquib *, M. Aleef *

#22 - United Autosports - F. Albuquerque, A. Brundle, J. von Uitert, T. Gamble

#23 - Team Rocket Zansho - J. Button, A. Buncombe, J. von der Heyde *, M. Richards *

#24 - Veloce eSports 1 - J.-E. Vergne, P. Gasly, J. Opmeer *, I. Gillissen *

#30 - E-Team WRT - D. Vanthoor, K. van der Linde, F. Cornelis *, A. Schoonvliet *

#31 - Panis Racing Triple A - T. Vautier, N. Jamin, H. Alsabti *, T. Cazaubon *

#33 - 2 Seas Motorsport - I. Al-Khalifa, O. Rowland, R. MacDuff *, D. Braune *

#36 - Signatech Alpine Elf - T. Laurent, A. Negrao, P. Ragues, N. Longuet *

#37 - Jota Team Redline - W. Stevens, G. Aubry, A. Uusi-Jaakkola *, D. Farber *

#38 - Jota Team Redline - A. Felix da Costa, F. Rosenqvist, R. van Buren *, K. Siggy *

#42 - Cool Racing - N. Lapierre, A. Borga, E. Barbier *, M. Scalabrini *

#46 - TDS E Racing Motul - L. ten Voorde, G. van der Garde, A. Siebel *, D. Jordan *

#50 - Richard Mille Racing Team - K. Legge, T. Calderon, S. Flörsch, E. Jones *



* Sim-Racing-Profi



GTE:



#51 - Ferrari AF Corse - N. Nielsen, F. Leo, K. Stoltze *, A. Laurito *

#52 - Ferrari AF Corse - C. Leclerc, A. Giovinazzi, E. Bonito *, D. Tonizza *

#54 - Strong Together - F. Castellacci, G. Fisichella, F. Massa, T. Mella *

#56 - Team Project 1 - L. Hörr, D. Kolkmann, D. Giusa *, L. Müller *

#57 - Team Project 1 - F. Fraga, M. Cairoli, T. Neuendorf *, Z. Siara *

#63 - Corvette Racing - J. Taylor, N. Catsburg, A. Voss *, L. Heinrich *

#64 - Corvette Racing - T. Milner, J. Magnussen, D. Lind, A. Terzic *

#67 - Mahle Racing Team - F. Habsburg, J. Chadwick, J. Broadbent *, K. Rotting *

#71 - Ferrari AF Corse - M. Molina, D. Perel, D. Santoro *, J. Zwiers *

#80 - R&G eSports Team - D. Juncadella, M. Beche, E. Jajovski *, R. Kappet *

#86 - Gulf Racing - B. Barker, A. Watson, A. Maguire *, E. Masciullli *

#88 - Dempsey-Proton Racing - R. Pera, L. Hartog, M. Francesconi *, K. van Dooren *

#91 - Porsche eSports Team - A. Lotterer, N. Jani, M. DeJong *, M. Pietilä *

#92 - Porsche eSports Team - J. Evans, M. Campbell, M. Bakkum *, J. Bouteloup *

#93 - Porsche eSports Team - N. Tandy, A. Güven, J. Rogers *, T. Östgaard *

#94 - Porsche eSports Team - P. Pilet, S. de Silvestro, M. Krönke *, D. Williams *

#95 - Aston Martin Racing - N. Thiim, R. Westbrook, L. Sörensen, M. Biancolilla *

#97 - Aston Martin Racing - A. Lynn, C. Eastwood, H. Tincknell, T. Bironi *

#98 - Aston Martin Racing - D. Turner, R. Gunn, J. Adam, G. de Fuoco *

#99 - Feed Racing - S. Pilate, T. Pourchaire, A. Petit *, A. Vromant *



Reserveliste:



#82 - Risi Competizione

#11 - Fordzilla

#74 - Kessel Racing

#5 - Team LNT Ginetta

#70 - Purple Sector Racing

#29 - Duqueine Team

#60 - Iron Lynx

#39 - Graff

#77 - Nielsen Racing Zansho