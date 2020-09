ADAC GT4 Sachsenring: Premiere für Janits

Sachsenring – die unbekannte Herausforderung

Nach dem Doppelsieg in Hockenheim wartet auf den Burgenländer Florian Janits nächste Woche eine Rennstrecke, die er nur vom Simulator kennt.

Zwei Siege, zwei Topleistungen – die beiden Erfolge in der ADAC GT4 Germany am letzten Wochenende auf dem Hockenheimring lassen Florian Janits verständlicherweise auf Wolke sieben schweben, Lange kann der 22.jährige Burgenländer aber nicht in der erfolgreichen Vergangenheit schwelgen, dazu liegt die sportliche Zukunft zu nahe. Schon nächste Woche geht es nämlich auf dem Sachsenring in Ostdeutschland weiter, wo am 3. und 4. Oktober die Saisonrennen 5 und 6 gefahren werden. Deshalb liegt der Fokus der True Racing Motorsport-Crew und somit auch der beiden Piloten des teameigenen KTM X-Bow GT4 evo, Florian Janits und Reinhard Kofler, bereits voll auf der nächsten Aufgabe.



Florian Janits: „Gleich zwei Mal die österreichische Bundeshymne auf dem Hockenheimring zu hören, war natürlich ein extrem cooles Erlebnis. Aber letztendlich ist es Schnee von gestern, denn was ab jetzt zählt, sind die nächsten beiden Rennen. Ich werde natürlich versuchen, soviel als möglich von der jetzigen Hochstimmung auf den Sachsenring mitzunehmen. Ich denke, dass der Kurs unserem Auto entgegenkommt. Mein routinierter Partner Reini Kofler kennt die Strecke in- und auswendig und wird mich sicher mit wichtigen Infos versorgen.“ Denn Florian Janits selber ist noch nie auf dem Sachsenring, der zu den traditionsreichsten Rennstrecken zählt, noch nie gefahren. Was dem Selbstbewusstsein des schnellen Youngsters jedoch keinen Abbruch tut. „Ich hab‘ diesen Kurs natürlich schon ausgiebig auf dem Simulator geübt.“