Carrera bringt Gaisbergrennen zu euch nach Hause

Kleines Trostpflaster für Fans historischer Sportwagen

Eigentlich hätte vom 20.- 23. Mai in der Salzburger Altstadt und an der anspruchsvollen Gaisbergstrecke der 18. Oldtimer Grand Prix - das Gaisbergrennen - stattfinden sollen. Corona sei Dank fällt es aus. Carrera schafft aber zumindest eine kleine Abhilfe.

Fußball-EM: verschoben. Olympia: verschoben. Oktoberfest: fällt aus. Nun hat es auch das für 20.- 23. Mai geplante, historische Gaisbergrennen in Salzburg erwischt. Oldtimer und Retro-Klassiker werden also in diesem Jahr nicht vor staunendem Publikum präsentiert, sondern müssen in der Garage bleiben und sich bis nächstes Jahr gedulden. Für alle Fans historischer Sportwagen hat Carrera aber ein kleines Trostpflaster parat: das Sondermodell, das Carrera seit 2008 jedes Jahr neu zum Anlass des Gaisbergrennens auflegt, wird es auch dieses Jahr geben!



Mit dem BMW M1 Procar und der Sonderschiene im Gaisberg-Design starten die Fans zuhause in spannende Rennabenteuer. Das neue DIGITAL 124 Sonderset zum Gaisbergrennen 2020 mit dem limitierten Fahrzeug und der Sonderschiene ist ab dem 25. Mai im Carrera Online Shop erhältlich.