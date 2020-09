GT4 am Hockenheimring

KTM X-Bow Team peilt Spitzenplätze an

Der Burgenländer Florian Janits fiebert dem zweiten Rennwochenende der ADAC GT4 Germany nächste Woche entgegen. Im KTM X-Bow des True Racing Teams und mit Rennpartner Reini Kofler will man ganz vorne mitspielen.

Für die ADAC GT4 Germany steht am nächsten Wochenende, 18. bis 20. September, die zweite Station des heuer durch Covid-19 so verrückten Motorsportjahres auf dem Programm. Nach dem Auftakt Mitte August auf dem Nürburgring gehen diesmal auf einem weiteren deutschen Formel-1-Traditionskurs die Saisonrennen 3 und 4 über die Bühne. Von der Eifel geht es nach Baden-Württemberg auf den Hockenheimring. Und mitten im spannenden Geschehen wird dabei auch wieder Florian Janits stehen.



Der 22-jährige Burgenländer und sein oberösterreichischer Rennpartner Reini Kofler im True Racing by Reiter Engeneering Team bringen einen 14. und einen 6. Platz von den Auftaktrennen mit und hoffen, ihren KTM X-Bow GT4 Evo diesmal besser platzieren zu können. Wenngleich dies kein wirklich leichtes Unterfangen werden könnte. Denn wie den Nürburgring weist auch der anspruchsvolle Hockenheimring einige Lange-Gerade-Abschnitte auf. „Das ist für unseren sehr leichten Boliden nicht unbedingt ein Vorteil“, glaubt Janits, „da sind kleine, wendige Rennstrecken wie der Sachsenring oder Oschersleben sicher dankbarer. Aber die kommen ja noch im Lauf der Meisterschaft.“



Nichtsdestotrotz freut sich Florian Janits auf die aktuelle Aufgabe. „Weil ich überzeugt bin, dass wir uns bei den nächsten zwei Rennen bestens präsentieren werden.“ Diese finden übrigens wieder im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters am Samstag bzw. Sonntag statt und dauern wie gehabt jeweils eine Stunde mit Fahrerwechsel zur Halbzeit.