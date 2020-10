Porsche-Carrera-Cup Spielberg 2020

Porsche-Carrera-Cup Spielberg 2020: Pereiras perfektes Wochenende

Drei Siege und neuer Tabellenführer: Für Dylan Pereira hätte das Rennwochenende auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg nicht besser laufen können

Großer Jubel bei Dylan Pereira und dem Team Förch Racing im Porsche-Carrera_Cup Deutschland: Nach seinem Sieg am Samstag entschied der Luxemburger auch die beiden Sonntagsrennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg für sich.



Durch seinen Hattrick in Österreich ist Pereira neuer Spitzenreiter in der Gesamtwertung. "Wir haben für alle Rennen ein hervorragendes Set-up gefunden. Beim zweiten Sonntagslauf war der Start die entscheidende Situation, als ich direkt an die Spitze fahren konnte. Die Tabellenführung fühlt sich super an, aber es wird bis zum Finale ein offener Kampf", so Pereira.



Im ersten Sonntagsrennen gelang Pereira ein besserer Start als Pole-Debütant Laurin Heinrich (HRT). Pereira zog direkt in Kurve 1 vorbei. Im Anschluss setzte er sich ab und unterstrich mit einem souveränen Sieg seine Titelambitionen. Den zweiten Platz belegte Larry ten Voorde (Huber). Der Niederländer überholte Heinrich ebenfalls in der Anfangsphase.



"Meine ersten Runden waren gut, aber ich bin nicht an Dylan vorbeigekommen. Mit Blick auf die Gesamtwertung ist das Ergebnis etwas enttäuschend, aber wir werden das als Team genau analysieren", so ten Voorde. Heinrich erreichte als bester Fahrer des Talent-Pool, dem Nachwuchsprogramm des Porsche-Carrera-Cup, den dritten Platz. In die Top 5 schafften es zudem Jukka Honkavuori und Rudy van Buren.



Im zweiten Sonntagslauf zeigte sich Pereira beim Start erneut hellwach. Von Position drei überholte er auf den ersten Metern ten Voorde sowie Polesetter Heinrich. Auch beim Restart nach einer Safety-Car-Phase blieb der Förch-Pilot konzentriert und sah nach 21 Runden vor Heinrich abermals als Erster die Zielflagge.



"Wenn man von der Pole-Position startet, hat man natürlich immer eine Hoffnung auf den Sieg. Allerdings wusste ich um die Erfahrung meiner Verfolger. Daher ist der zweite Platz ein toller Erfolg", so Heinrich, dessen HRT-Teamkollege Leon Köhler als Dritter über die Ziellinie fuhr. Allerdings wurde er disqualifiziert, da das Fahrzeug nicht dem technischen Reglement entsprach. Somit belegte ten Voorde den dritten Platz vor Kay van Berlo und Honkavuori.



In der Pro-Am-Wertung gewann Carlos Rivas (Black Falcon) beide Sonntagsrennen. Im ersten Lauf komplettierten Stefan Rehkopf und Georgi Donchev das Klassenpodium. Rivas vor Matthias Jeserich und Rehkopf lautete die Reihenfolge im zweiten Sonntagsrennen. Ein Heimspiel hatte Felix Neuhofer. Der für das Huber-Team startende Österreicher sammelte mit einem elften Platz im zweiten Rennen Meisterschaftspunkte.



Nach sieben von elf ausgetragenen Saisonläufen des Porsche-Carrera-Cup Deutschland 2020 herrscht Spannung in der Meisterschaft: Mit 154 Punkten führt Pereira vor ten Voorde (146 Punkte). Hinter dem Duo rangiert Heinrich mit 90 Punkten. Bei den nächsten beiden Rennen der Saison geht es abermals gemeinsam mit dem GT-Masters rund.



Denn vom 30. Oktober bis 1. November wird auf dem Lausitzring gefahren. Die Strecke in Brandenburg ersetzt die ursprünglich am gleichen Datum auf dem Circuit Zandvoort (Niederlande) geplanten Läufe. Aufgrund der steigenden Anzahl an Coronavirus-Infektionen in den Niederlanden und der Einstufung als Risikogebiet hat sich das GT-Masters kurzfristig für einen Wechsel des Austragungsorts entschieden.