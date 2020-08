Rallycross: Fuglau

Hitzige Schlacht im Waldviertel

Hochsommerliche Temperaturen in der MJP Racing Arena Fuglau forderten die Akteure des Peugeot Rallycross-Cups aufs Äußerste. Die fünf TeilnehmerInnen kamen nicht nur aufgrund der Rahmen-bedingungen ins Schwitzen. Der Jüngste der Peugeot 206-Truppe avancierte beim zweiten Saisonrennen zum „Man of the Race“.

Es gab wieder viel zu lernen für die „Löwenbändiger“. Für fast alle war die MJP Racing Arena in Fuglau de facto Neuland. Eine andere Streckenführung im Vergleich zum Saisonauftaktrennen, unterschiedliche Beschaffenheiten und gleich zwei Sprünge garnierten den zweiten Rennsonntag des Peugeot Rallycross-Cups. Während im ersten Training die Zeiten der Teilnehmer noch recht stark streuten, konsolidierten sich die Rundenzeiten im zweiten Training schon ganz deutlich. Abermals wurde dadurch die hohe Leistungsdichte in diesem Markenpokal unterstrichen.



Gleich im ersten Vorlauf legte der erst frischgebackene 12-jährige Christoph Holzner junior einen Raketenstart hin, setzte sich an die Spitze des Feldes und gab die Führung bis ins Ziel nicht mehr ab. Greinbach-Sieger Norbert Dorn drehte eine nur mäßige Startrunde, konnte sich aber im Laufe der restlichen Runden steigern und holte sich mit der schnellsten Rennrunde dieses Laufes noch den zweiten Platz hinter dem Youngster. Dahinter reihten sich Selina Schadenhofer vor Peter Embacher und David Chudik ein.



In der zweiten Qualifikationsfahrt absolvierte Holzner dann sein Meisterstück. Den Start komplett verschlafend und nur als Letzter dem Feld hinterher hetzend, holte der junge Bursche in einer sehenswerten Verfolgungsjagd Platz um Platz auf. Er rollte somit das Feld von hinten auf und schaffte das Kunststück vom fünften auf den ersten Rang nach vorne zu düsen und das in nur vier Runden. Das rang natürlich auch der Konkurrenz viel Lob ab und sein Vater war am Streckenrand außer Rand und Band. Wieder hießen die ersten Verfolger Dorn und Schadenhofer.



Der junge Oberösterreicher behielt im dritten Vorlauf die Nerven, gewann den Start und legte mit vier konstant schnellen Runden die Basis zum Sieg dieses Rennens. Norbert Dorn schaffte wieder drei fehlerlose Runden, aber in einem Umlauf patzte der Routinier ein wenig, was letztlich erneut zum zweiten Rang führte.



Selina Schadenhofer etablierte sich in allen drei Vorläufen quasi als dritte Kraft, während David Chudik und Peter Embacher sich bei den vierten Plätzen abwechselten. Das, was Dorn in Greinbach gelang, nämlich in allen drei Vorläufen die Oberhand zu behalten, schaffte Christoph Holzner junior im Waldviertel. Somit durfte er seinen Boliden auf die Poleposition im Finale stellen.



Im letzten Rennen des Tages ging es nun über sechs Runden. Den besseren Start erwischte diesmal Routinier Dorn. Der Youngster machte sich aber gleich an die Verfolgung des Führenden. Dahinter folgten anfänglich Chudik vor Schadenhofer und Embacher. In der dritten Runde fuhr Holzner in die verpflichtende Jokerlap und büßte dennoch keine Platzierung ein. Er drehte eine schnelle Runde nach der anderen, die Unterschiede betrugen nur wenige Zehntelsekunden im Vergleich zum Führenden Dorn. Dieser entschied sich in der letzten Runde zur Zwangsroute, erwischte diese nicht ganz optimal und musste sich beim Fallen der Zielflagge dem jungen Burschen um nicht einmal eine halbe Sekunde geschlagen geben. Somit gewann der erst 12-jährige Oberösterreicher in einem Herzschlagfinale sein erstes Rallycross-Rennen.

Hinter dem Zweiten Dorn überquerten Chudik vor Embacher die Ziellinie. Selina Schadenhofer war lange Zeit auf Podestkurs gelegen, musste jedoch aufgrund eines Drehers die beiden blauen Peugeots passieren lassen. Den anfänglichen Frust bei der Rallycross-Amazone wird bald der Ehrgeiz vertreiben um beim nächsten Rennen am 23. August im PS Racing Center Greinbach wieder aufs Stockerl zu stürmen.



Finalergebnisse vom 2. Lauf zum Peugeot Rallycross-Cup 2020 in der MJP Racing Arena Fuglau vom 9. August 2020:



Christoph Holzner jun. (OÖ)

Norbert Dorn (NÖ)

David Chudik (NÖ)

Peter Embacher (NÖ)

Selina Schadenhofer (NÖ)



Meisterschaftsstand nach zwei Läufen:



Norbert Dorn 44 Punkte

Christoph Holzner jun. 38 P.

Selina Schadenhofer 35 P.

David Chudik 34 P.

Peter Embacher 33 P.