Slalom ÖM startet am 05.09. in Greinbach | 03.09.2020

Kurz und knackig: ARBÖ Slalom Doppel ÖM

Kurz und knackig präsentiert sich die Slalom-ÖM 2020, wenn es am 5./6. September mit dem „ARBÖ Slalom Doppel ÖM“ im PS Racing Center Greinbach endlich losgeht – und das mit Zusehern! Basis dafür ist das ausgeklügelte Präventionskonzept, das sich bereits bei RX-Veranstaltungen bewährt hat.

Sportlich gesehen werden die meisten der Protagonisten aus 2019 sind auch heuer wieder mit dabei sein, was wieder spannende Kämpfe um Punkte und Pokale verspricht.



In der Gruppe Street geht der Vorjahres-Vize-Meister, Matthias Lidauer als Favorit ins Rennen. Er konnte 2019 überlegen den Divisions-Gesamtsieg holen. Bei der erfahrungsgemäß immer engen Zeitabständen darf man aber auch in dieser Gruppe jederzeit mit Überraschungen rechnen.



In der Kategorie Sport hingegen würde Dieter Lapusch wohl am liebsten genau dort weitermachen, wo er im Vorjahr aufgehört hat: als überlegener Meister der Gruppe mit Punktemaximum nämlich. Und seine Chancen stehen gut: Der Zwieplatzierte aus 2019, Christian Kitzler, wird heuer nicht am Start sein. Dennoch ist Lapusch alles andere als ohne Konkurrenz: Markus Huber wird in seiner zweiten Saison mit dem Honda Civic sicherlich alles geben um Lapusch da Leben schwer zu machen. Und auch aus der heiß umkämpften Sport bis 2000ccm Klasse wird sicher noch der eine oder andere ein Wörtchen mitreden wollen.



In der Race-Kategorie sind sieben der Top-Ten aus der Vorjahreswertung auch beim Saisonauftakt wieder genannt. Der Gejagte heißt hier natürlich Serien-Meister Patrick Mayer (VW Golf 1), der mit einigen Auslandsstarts schon wieder fleißig Rennkilometer gesammelt hat und dementsprechend perfekt vorbereitet in die Steiermark reist. In der Vergangenheit war im stets Robert Aichlseder (VW Käfer) am dichtesten auf den Fersen, doch als Geheimfavorit gilt der Burgenländer Daniel Karlovits mit seinem ultraschnellen Honda Civic, der im PS Racing Center den Heimvorteil geniest.



Auch wenn die Umstände aufgrund der Corona-Pandemie ungewöhnlich sind, darf man sich auch 2020 auf spannende und abwechslungsreiche ÖM-Saison freuen.