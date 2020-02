Suzuki Cup Europe heuer in fünf Ländern

Suzuki Cup Europe heuer in fünf Ländern unterwegs

Neben Österreich ist man in Polen, Ungarn, Slowakei und in Tschechien unterwegs - gefahren wird wieder mit dem Suzuki Swift 1,4 T und dem Suzuki Swift 1,6.

In seiner bereits 17. Rennsaison wird der SUZUKI Cup EUROPE im Jahre 2020 bei insgesamt sechs Rennwochenenden in fünf europäischen Ländern Station machen.



Man beginnt so wie im letzten Jahr mit zwei Rennen im polnischen Poznan, dann geht es zum einzigen Start in Österreich auf den Salzburgring. Erstmals nach Ungarn führt der Weg auf den Pannoniaring, die nächsten beiden Rennen finden in der Slovakei auf dem Slovakiaring statt. Die vorletzte Station bildet dann der schnelle Kurs in Brünn (Tschechien) und das große Finale wird auf dem Hungaroring bei Budapest gefahren.



Hier nun die detaillierten Termine im Einzelnen:



08/10. Mai Poznan (Polen), Polnische Meisterschaft

12/14. Juni Salzburgring (Österreich), Motorsport Festival mit TCR Eastern EUROPE

24/25. Juli Pannoniaring (Ungarn), Polnische und ungarische Meisterschaft

14/16. August Slovakiaring (Slowakei), Histo-Cup

04/06. September Brünn Autodrom (Tschechien), Masaryk Weekend

16/18. Oktober Hungaroring (Ungarn), Hankook nationale Meisterschaft



Die ungarischen bzw. österreichischen Veranstalter erwarten sich pro Rennen zwischen 25 und 30 Starter. Gefahren wird wieder mit dem Suzuki Swift 1,4 T und dem Suzuki Swift 1,6 in getrennten Wertungen.