Video: 54 Überholmanöver in einer Runde

Youtube / David Pittard Pro Racing Driver Video: 54 Überholmanöver in einer Runde | 10.09.2020

Es war recht viel los auf der Nordschleife ...

Einfach nach genießen: In diesem Video lässt David Pittard in seinem BMW M6 GT3 in einer Runde auf der Nordschleife ganze 54 andere Autos aussehen, als wären es Slalom-Pylonen.

Es war recht viel los auf der Nordschleife ... Einfach nach genießen: In diesem Video lässt David Pittard in seinem BMW M6 GT3 in einer Runde auf der Nordschleife ganze 54 andere Autos aussehen, als wären es Slalom-Pylonen. Johannes Posch