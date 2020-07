Volles Programm beim Saisonauftakt am Spielberg

Zwölf Rennen an zwei Wochenenden!

Der Red Bull Ring ist mehr als bereit für den historischen Saisonstart der Formel 1 Weltmeisterschaft 2020. Zwei Wochen lang steht Österreich im Fokus des internationalen Rennsports. Hier der Übersicht zum vollen Programm.

Es ist eine Premiere mit lachende, und weinendem Auge: Einerseits freuen wir uns natürlich über den ersten Saison-Auftakt der Formel 1 Weltmeisterschaft in der Alpenrepublik, sowie die Premiere eines Doppel-Grand-Prix. Andererseits ist es freilich schade, dass diese auch die ersten Rennen in der Geschichte der Ko?nigsklasse ohne Fans vor Ort sein werden.



Dennoch – oder gerade deswegen: an Motorsport-Action mangelt es bei weitem nicht! Die Ko?nigsklasse wird flankiert von der Formel 2, der Formel 3 und dem Porsche Mobil 1 Supercup. Sage und schreibe zwo?lf Rennen werden am 4./5. sowie am 11./12. Juli auf dem Red Bull Ring ausgetragen. Dazu kommen Qualifyings und Training-Sessions in allen Klassen.



Hier das volle Programm:

FORMULA 1 GROSSER PREIS VON O?STERREICH 2020 – Red Bull Ring, Spielberg Freitag, 03. Juli 09:35 – 10:20 Uhr - Formel 3, Training

11:00 – 12:30 Uhr - Formel 1, Training 1

12:55 – 13:40 Uhr - Formel 2, Training

14:05 – 14:35 Uhr - Formel 3, Qualifying

15:00 – 16:30 Uhr - Formel 1, Training 2

17:00 – 17:30 Uhr - Formel 2, Qualifying

17:55 – 18:40 Uhr - Porsche Mobil 1 Supercup, Training

Samstag, 04. Juli 10:25 – 11:10 Uhr - Formel 3, Rennen 1 (24 Runden)

12:00 – 13:00 Uhr - Formel 1, Training 3

13:30 – 14:00 Uhr - Porsche Mobil 1 Supercup, Qualifying

15:00 – 16:00 Uhr - Formel 1, Qualifying

16:45 – 17:50 Uhr - Formel 2, Rennen 1 (40 Runden)

Sonntag, 05. Juli 09:45 – 10:30 Uhr - Formel 3, Rennen 2 (24 Runden)

11:10 – 12:00 Uhr - Formel 2, Rennen 2 (28 Runden)

12:25 – 13:00 Uhr - Porsche Mobil 1 Supercup, Rennen (17 Runden)

13:20 – 14:00 Uhr - Formel 1, Fahrer-Präsentation

14:54 – 14:56 Uhr - Hymne & Air-Display

15:10 – 17:10 Uhr - Formel 1 Großer Preis von Österreich 2020 (71 Runden) FORMULA 1 GROSSER PREIS DER STEIERMARK 2020 – Red Bull Ring, Spielberg Freitag, 10. Juli

09:35 – 10:20 Uhr - Formel 3, Training

11:00 – 12:30 Uhr - Formel 1, Training

12:55 – 13:40 Uhr - Formel 2, Training

14:05 – 14:35 Uhr - Formel 3, Qualifying

15:00 – 16:30 Uhr - Formel 1, Training 2

17:00 – 17:30 Uhr - Formel 2, Qualifying

17:55 – 18:40 Uhr - Porsche Mobil 1 Supercup, Training

Samstag, 11. Juli

10:25 – 11:10 Uhr - Formel 3, Rennen 1 (24 Runden)

12:00 – 13:00 Uhr - Formel 1, Training 3

13:30 – 14:00 Uhr - Porsche Mobil 1 Supercup, Qualifying

15:00 – 16:00 Uhr - Formel 1, Qualifying

16:45 – 17:50 Uhr- Formel 2, Rennen 1 (40 Runden)

Sonntag, 12. Juli

09:45 – 10:30 Uhr - Formel 3, Rennen 2 (24 Runden)

11:10 – 12:00 Uhr - Formel 2, Rennen 2 (28 Runden)

12:25 – 13:00 Uhr - Porsche Mobil 1 Supercup, Rennen (17 Runden)

13:20 – 14:00 Uhr - Formel 1, Fahrer Präsentation

14:54 – 14:56 Uhr - Hymne & Air-Display

15:10 – 17:10 Uhr - Formel 1 Großer Preis der Steiermark 2020 (71 Runden)

O?sterreichische Piloten und Teams auf der Rennstrecke

Auf dem Red Bull Ring tritt Lukas Dunner zu seinen ersten Heimrennen in der Formel 3 Meisterschaft an. Insgesamt vier Mal geht es fu?r den 18-ja?hrigen Wiener um Punkte. Auch im Porsche Mobil 1 Supercup tauchen die rot- weiß-roten Nationalfarben gleich mehrmals auf. Das o?sterreichische Team BWT Lechner Racing schickt zwei Autos auf den Asphalt. Außerdem bestreiten die Steirer Philipp und Moritz Sager zwei Rennen am Spielberg.



Zudem wartet die Formel 2 Meisterschaft mit einem klingenden Namen auf: Mick Schumacher, Sohn des siebenfachen Formel-1-Champions, geht in der zweitho?chsten Formel-Klasse – ebenfalls bei vier Rennen – an den Start.