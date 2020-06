Alpe Adria Rally Cup: Update - und Restart mit Vipavska Dolina

Der Alpe Adria Rally Cup wird am 20 und 21. August 2020 mit der Rally Vipavska Dolina in Slowenien fortgesetzt.

Die Veranstalter des Alpe Adria Rally Cups (AARC) sowie der Alpe Adria Rally Trophy (AART) haben folgende Aussendung an die Redaktion gesandt:



Aufgrund der Corona bedingten ungewissen Zukunft der Rallyes in Italien, sind wir nun gezwungen, die „Rally Citta di Scorzè“ aus dem Kalender zu nehmen und die „Rally Piancavallo“ wurde vom Veranstalter selbst gleich abgesagt.



Der neue AARC/AART Kalender beinhaltet daher nur mehr fünf Rallyes, von denen die besten vier Läufe (4 Starts) in die Endwertung aufgenommen werden. (=AARC/AART-Light)



1. 06/07. März Rally Kumrovec (CRO)

2. 21/22. August Rally Vipavska Dolina (SI)

3. 18/19. Sept. Niederösterreich -Rallye (A)

4. 09/10. Okt. Herbstrallye Dobersberg (A)

5. 27-29. Dez. Szilveszter Rally (H)



Dies sollte der Budgetsituation vieler Teams sehr entgegen kommen und zusätzlich werden damit die Siegeschancen für alle Spätentschlossenen, die erst mit der Rallye in Slowenien oder auch später, in den Cup einsteigen wollen, aufrechterhalten!



Bei uns ist also noch alles möglich, denn sogar mit nur 3 Starts bist Du in der Endwertung!



Eine perfekte Chance für alle Teams der Austrian Rallye Challenge, da ohnehin 3 Rallyes aus dem Alpe Adria Kalender auch zur ARC zählen.



Da es bei uns auch keinen Nennschluss gibt, wäre auch ein Einstieg von Teams, welche derzeit noch nicht bei uns eingeschrieben sind, durchaus sinnvoll und eine Aufwertung des CUPs. Infos zur Ausschreibung und Einschreibung unter: www.alpeadriarallyclub.eu



Übrigens, auch Teams, die durch die Absagen von anderen Cups eine neue Herausforderung suchen, sind in unserer AARC/AART Familie herzlich willkommen!



Auf Deine Nennung freuen sich

Wolfgang & Alexandra Troicher