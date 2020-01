Austrian Rallye-Challenge: Das ist neu im Jahr 2020

Am 6./7. März erfolgt mit der Blaufränkischland-Rallye der Saisonauftakt der Austrian Rallye-Challenge, auch sonst gibt es einige Neuigkeiten zu vermelden.

ARC Kalender 2020

Bei der Auswahl der Rallyes, zog man auch das Feedback der Aktiven und der Veranstalter des

Vorjahres heran. Besonders das Augenmerk auf die Relation zwischen Leistbarkeit, Zeitaufwand und dem Gebotenen war den Verantwortlichen wichtig. So kam man überein, dass man die ARC nach Möglichkeit auch in ÖM Veranstaltungen eingliedern will, wenn allerdings der zeitliche und finanzielle Aufwand der teilnehmenden ARC Teams überschaubar bleibt.



Die ARC Veranstalter verständigten sich per Mehrheitsbeschluss darauf, dass die Eingliederung in ÖM Läufen nur dann stattfinden kann, wenn am 1. Tag der Veranstaltung maximal eine Sonderprüfung oder Supertage befahren wird. Aus diesem Grund kann die Rallye Weiz 2020 für die ARC leider nicht mehr berücksichtigt werden.



Ein Eingliedern der ARC bei der nun mehr abgesagten Wechselland Rallye stand zur Diskussion, scheiterte schlussendlich aber daran, dass hier vom Veranstalter und der AMF kein Konzept gefunden werden konnte, welches den Beschluss der ARC Veranstaltern entsprochen hätte.



ARC-Terminkalender 2020



06. - 07. März 2020

BLAUFRÄNKISCHLAND RALLYE

Deutschkreutz / Bgld.



24. - 25. April 2020

RALLYE VIPAVSKA DOLINA

Adijovscina / SLO



05. - 06. Juni 2020

MURAUER RALLYESPRINT

St. Veit an der Glan / KTN



14. - 15. August 2020

MÜHLSTEIN RALLYE PERG

Perg / OÖ



18. - 19. September 2020

NIEDERÖSTERREICH RALLYE

Pöggstall / NOE



09. - 10. Oktober 2020

HERBSTRALLYE DOBERSBERG

Dobersberg / NOE



Einschreibung eröffnet

Mit der Blaufränkischland-Rallye rund um die Marktgemeinde Deutschkreutz in Burgenland, steht ein neuer Eröffnungslauf zur heurigen ARC Saison mit 8 Sonderprüfungen über 98 Gesamtsonderprüfungskilometer am Programm. Der Veranstalter ist täglich in Erwartung seitens der AMF die Rallyestandardausschreibung 2020 übermittelt zu bekommen, um das Nennformular online stellen zu dürfen. Die Austrian Rallye Challenge Einschreibung ist aber bereits möglich! Für die Ausschreibung zur ARC 2020 wurde von ARC Organisator Helmut Schöpf versucht, konstruktive Kritikpunkte seitens der Teams umzusetzen, was zu einigen Neuerungen führt.



Überarbeitetes Punktesystem

Das Punktesystem wurde wie folgt adaptiert: Die Wertung erfolgt Aufgrund der jeweiligen Gesamtwertung der ARC Wertungsgruppen gemäß Artikel „c“ Spalte Wertungsgruppe / Wertungsklassen, nach folgendem Punkteschema:



1. Platz 20 Punkte

2. Platz 17 Punkte

3. Platz 15 Punkte

4. Platz 12 Punkte

5. Platz 11 Punkte

6. Platz 10 Punkte

7. Platz 9 Punkte

8. Platz 8 Punkte

9. Platz 7 Punkte

10. Platz 6 Punkte

11. Platz 5 Punkte

12. Platz 4 Punkte

13. Platz 3 Punkte

14. Platz 2 Punkte

15. Platz 1 Punkt



d1) Zusatzpunkte

Im Gesamt / Gruppenklassements der ARC, ARCH, JARC, ART, ARCP und ARCA werden folgende Zusatzpunkte vergeben:

1. Platz: 10 Punkte

2. Platz: 6 Punkte

3. Platz: 4 Punkte



Diese Zusatzpunkte werden nur dann vergeben, wenn mindestens 10 Starter in der genannten Wertungsgruppe auf der SP1 gestartet sind. Bei weniger als 10 Startern werden diese Punkte halbiert vergeben.



In den Klassen C1, C2, C3, C4 und C5 sowie H1, H2, H3 und H4 werden folgende Zusatzpunkte

vergeben:

1. Platz: 6 Punkte

2. Platz: 4 Punkte

3. Platz: 2 Punkte



Diese Zusatzpunkte werden nur dann vergeben, wenn mindestens 5 Starter in der genannten Wertungsklasse auf der SP1 gestartet sind. Bei weniger als 5 Startern werden diese Punkte halbiert vergeben.



Teams, die gestartet, jedoch nicht in den Punkterängen sind oder das Ziel nicht erreicht haben, erhalten einen Punkt (ausgenommen Ausschluss aufgrund eines technischen oder Verkehrsvergehens). Für den Start bei ARC Veranstaltungen, die für Fahrer und/oder Beifahrer als Streichergebnisse zu werten sind, werden im ARC Endklassement je Streichergebnis 2 Punkte vergeben.



Deutsche Teams willkommen und punkteberechtigt

Speziell deutsche Teams bedauerten immer wieder nicht in der ARC punkten zu können. Nach genauen Studium des neuen internationalen Regulativ, sollte nun die Möglichkeit bestehen auch diesen Wunsch ausländischer Teams nachzukommen. Eventuelle Teilnahmen solcher Teams, steigern naturgemäß auch dementsprechend den Bekanntheitsgrad der einzelnen ARC Veranstaltungen über die Grenzen Österreichs hinaus.



Team,- Club- oder Firmenbewerber

Hier ist es heuer nicht mehr notwendig eine Bewerberlizenz der AMF vorzuweisen, es reicht, lediglich die Einschreibung zur dementsprechenden Wertung innerhalb der ARC.