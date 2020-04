Das „geheime“ Hobby von Simon Wagner

Das „geheime“ Hobby von Simon Wagner | 28.04.2020

„Viel Zuspruch nach Teil 1“

Im letzten Teil unserer Reportage erzählt Simon Wagner vom immensen Feedback nach Teil 1. Neben neun weiteren Modellen zeigt Simon auch Fotos von den Lackierarbeiten.

Satte 450 Automodelle hat Simon Wagner bereits in seiner Freizeit gebaut. Die Modelle sind ausschließlich im Maßstab 1:43 gehalten. Warum? Simon erklärt: „Es würde natürlich auch 1:18 gehen, ich habe auch schon ein paar Autos in diesem Maßstab gebaut, doch die sammle ich nicht. Für mich sind die kleineren Modelle im Maßstab 1:43 die größere Challenge...“



Übrigens berichtet Simon Wagner: „Die motorline-Reportage ist eingeschlagen wie eine Bombe - nachdem der ersteTeil veröffentlicht war, haben mich viele Leute angerufen, weil ihnen die Modelle so gut gefallen haben.“



Hier neun weitere Modelle - sie wurden der Fotogalerie hinzugefügt.

Peugeot 208 R2/Simon Wagner/Schneerosenrallye 2015



„Der schneeweiße Peugeot 208 R2 - das war meine erste Rallye in einem modernen Auto. Es war das erste richtige 2WD-Auto, das ich gefahren bin, die erste Rallye in einem Auto der R-Schiene. Und es war das erste Mal, dass ich mit Ursula Mayrhofer gefahren bin.“

Peugeot 208 R2/Simon Wagner/CZ-Meisterschaft 2017



„Mit Gerald Winter in der tschechischen 2WD-Staatsmeisterschaft, da habe ich extrem viel gelernt. Und wir konnten immerhin Vizemeister werden. Bei der Barum-Rallye wurden wir 2017 Dritte der ERC Junioren.“

Peugeot 306 Maxi Kitcar/Sepp Haider/Semperit-Rallye 1999



„Das ist eines meiner Lieblingsautos. Ich war damals zuschauen, da war ich erst sechs Jahre alt. Aber den infernalen Sound von dieser Kiste und den steilen Driftwinkel von Sepp Haider habe ich heute noch im Kopf. Das war damals eine irre Zeit! Das Modell hat der damalige Copilot Stefan Eichhorner, ich habe Sepp Haider letztes Jahr persönlich getroffen...“

Mazda 323 GT-R/Simon Wagner/Jännerrallye 2018



Das ist der Mazda von Race Rent Austria - jenes Auto, das mich eigentlich zum Sieg geführt hätte, wenn wir nicht auf dem Weg zur Zielrampe mit Getriebeschaden ausgefallen wären...“

Seat Cordoba WRC/Raphael Sperrer/ORM 2000



„Das ist das Staatsmeisterauto der Saison 2000 - für mich eine der coolsten Saisonen, weil da so viele WRCs unterwegs waren. Ich war ein irrsinniger Raphael Sperrer-Fan - und ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Aber ich habe immer ihm die Daumen gedrückt - später habe ich ihn dann auch persönlich kennengelernt.“

Citroen DS3 R3/Simon Wagner/ORM2WD 2016



„Mit diesem Auto, von Wurmbrand Racing eingesetzt, wurde ich 2016 Junioren- und 2WD-Staatsmeister...“

Mitsubishi Lancer Evo III/Simon Wagner/Jännerrallye 2013



„Die Jännerrallye 2013, bei der mir im alten Evo III eine SP-Bestzeit gelang, war definitiv eine Schlüsselrallye für mich. Es war eigentlich der Beginn von allem - ich habe ARC fahren dürfen. Das Auto wurde von Race Rent Austria eingesetzt - Teamchef Wolfgang Schmollngruber ist eine sehr wichtige Person in meiner Karriere gewesen. Auch heute noch sieht man sich - zuletzt beim Ice Race - da haben wir dann einfach eine Gaudi...“

Mitsubishi Lancer Evo III/Kurt Göttlicher/Portugal-Rallye 1997



„Kurt Göttlicher fuhr oft mit diesem Design, so auch bei der Portugal-Rallye 1997 - dieses Outfit hat mir einfach unheimlich gut gefallen...“

Ford Fiesta R5/Chris Brugger/DRM 2017



„Mit diesem Auto und diesem großartigen Design fuhr Chris Brugger 2017 in der deutschen Meisterschaft. seine Copilotin und nunmehrige Ehefrau Katrin Becker-Brugger erhielt dieses Modell von mir zum Geburtstag. Chris hat gleich mit einem S2000 begonnen und in einem Jahr mehr Budget verbraucht als wir in vier Jahren - wir haben von Beginn an ganz bewusst geschaut, dass wir langsam anfangen, Schritt für Schritt.“



Fotos von den Lackierarbeiten



Hier zeigt uns Simon Wagner exklusive Fotos von den Lackierarbeiten:

