Michael Kogler: Offene Grüße an Fans und Freunde

In einem selbstgedrehten Video grüßt Michael Kogler die Rallyefamilie und erklärt offen, wie er selbst zunächst frustriert war - doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt: "Nach jedem Tal kommt ein Berg - und vielleicht sogar eine Kuppe..."

Michael Kogler hat seine Fans schon immer mit entwaffnend offenen Worten erfreuen können - so hat er auch diesmal ein sympathisch ehrliches Video gedreht und der motorline.cc-Redaktion zukommen lassen.



In seiner Grußbotschaft erklärt Kogler: „Das hat nach dem zweiten Weltkrieg keiner glauben können, dass wir einmal so eingesperrt sein werden - wer gerne unterwegs ist, wie ich, für den ist diese Quarantäne natürlich bitter.“



„Wer einen Racer kennt, der weiß dass ein solcher nur aufgibt, wenn es technisch bedingt ist - aber in dem Fall haben wir jetzt andere Probleme. Zunächst dachte ich, dass es nach ein paar Wochen wieder losgehen wird. Doch wenn ich mir die Statements auch aus unserer Branche anhöre, glaube ich, dass es heuer keine Rennen mehr geben wird.“



„Ich war jetzt ein paar Tage frustriert - da hast du ein Ziel, auf das du hin trainierst, doch dann kannst du es nicht erreichen. Doch es gibt wichtigere Dinge im Leben und ich bin froh, dass wir in einem gelobten Land wie in Österreich leben. Auch wenn viele - vorsichtig gesagt - unsere Politik kritisieren: Ich möchte nicht (mit den Verantwortlichen) tauschen.“



Auch wenn es wirtschaftlich zu Härtefällen kommt, müsse man bei uns zumindest „nicht die Angst haben, zu verhungern“, fügt Kogler hinzu.



Zum Abschluss grüßt Michael Fans und Freunde mit den Worten: „Bleibt gesund, vielleicht sehen wir uns ja bald bei einem Bier wieder - noch geiler wäre es auf der Rennstrecke. Und wie heßt es in einem schönen Satz: Wo ein Tal ist, ist auch ein Berg. Und vielleicht sogar eine Kuppe!“