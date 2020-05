Mitropa Rally Cup für 2020 abgesagt

Der länderübergreifende Mitropa Rally Cup wird 2020 nicht abgehalten - in einer Aussendung wird erklärt, warum man sich für eine Absage entschieden hat.

Seit 1965 gibt es bereits den Mitropa Rally Cup, der als länderübergreifender Cup geführt wird und allein heuer in fünf verschiedenen europäischen Ländern Station machen hätte sollen: Slowenien, Kroatien, Italien, Ungarn und Österreich.



Doch das Organisations-Komitee rund um Präsident Norberto Droandi und die Vizepräsidenten Attila Kadar und Walter Klösch hat sich nun dazu entschieden, den Mitropa Rally Cup 2020 abzusagen.



In einer Aussendung heißt es: „Nach umfassenden Überlegungen und in Anbetracht der noch unklaren Situation in den fünf teilnehmenden Ländern, als auch nach Rückmeldungen von Teilnehmern, Sponsoren, Zuschauern sowie den nationalen und internationalen Sportbehörden hat das Organisations-Komitee beschlossen, den Mitropa Rally Cup 2020 abzusagen. Bereits bezahlte Einschreibgebühren werden in vollem Umfang zurückerstattet...“



Der Mitropa Rally Cup soll dem Vernehmen nach im kommenden Jahr wieder abgehalten werden.