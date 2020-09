Rallye Sardinien: Petter Solberg feiert WRC-Comeback

Petter Solberg wird die Power-Stage in Sardinien fahren

Petter Solberg wird bei der WRC-Rallye in Sardinien an der Power-Stage teilnehmen - Der Norweger testet im Citroen C3 WRC den neuen Pirelli-Pneu.

Der Rallye-Weltmeister des Jahres 2003 ist zurück, zumindest für die Power-Stage bei der Rallye Sardinien. Beim Lauf der Rallye-WM (WRC) wird der Norweger einen Citroen C3 WRC steuern, um Pirellis neuste Reifenspezifikation für die Saison 2021 zu testen. Andreas Mikkelsen wird die Pneus beim Shakedown für den Reifenhersteller ausprobieren. Die Rallye findet vom 8. bis 11. Oktober statt.



Die neuen Reifen wurden für die WRC-Plus-Autos in der Saison 2021 entwickelt und werden in Sardinien erstmals unter Wettbewerbsbedingungen getestet. Der Rallye Sardinien ist die vorletzte Runde der Saison 2020, die mit dem Lauf im belgischen Ypern enden wird. Für Pirelli ist der Testlauf der neuen Reifen sehr wichtig.



Sowohl im Shakedown als auch auf der Power-Stage werden die neuen Pneus an einem Citroen C3 WRC angebracht. Mikkelsen wird die ersten Testkilometer abspulen, während Solberg erst auf der Power-Stage zum Einsatz kommt.



In den vergangenen Monaten war Mikkelsen immer wieder bei Tests zum Einsatz gekommen. In Sardinien wird er einige Journalisten auf dem Beifahrersitz haben, die mit ihm einen 3,79 Kilometer langen Teil der Olmedo-Stage absolvieren werden.



Solberg wird erstmals seit vielen Jahren wieder am Steuer eines WRC-Boliden sitzen. Zuletzt ging er in der Saison 2012 für Ford als Vollzeitfahrer in der WRC an den Start. Auf der Power-Stage wird er Mikkelsen als Co-Piloten neben sich haben. Die Wertungsprüfung ist 6,89 Kilometer lang und wird am Sonntag, den 11. Oktober, ab 12:15 Uhr abgelegt. Die beiden werden das erste Fahrzeug auf der Power-Stage sein.



Pirelli-Rallye-Direktor Terenzio Testoni sagt: "Natürlich ist das kein Debüt unter Wettbewerbsvoraussetzungen, wir wollen nur die Möglichkeit nutzen, bei unserem Heimrennen den Journalisten und Fans den neuen Pirelli Scorpion KX zu zeigen. Es ist schön, dass Solberg mit uns die Power-Stage bestreiten wird."