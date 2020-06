Rallye-WM 2021: Neun Rallyes vorläufig bestätigt

Rallye-WM 2021: Neun Rallyes vorläufig bestätigt

Der Motorsport-Weltrat veröffentlicht noch keinen Kalender für die restliche WRC-Saison 2020 - dafür werden die ersten Läufe für das kommende Jahr bestätigt...

Der FIA Motorsport-Weltrat hat in seiner jüngsten Sitzung keinen Kalender für die restliche Saison 2020 der Rallye-Weltmeisterschaft veröffentlicht. Stattdessen hat man im Sportlichen Reglement Maßnahmen ergriffen, um die Kosten zu senken.



So wurde bestätigt, dass die Teams nur zwei statt drei Motoren verwenden dürfen, wenn die Saison acht oder weniger Rallyes umfassen wird. Bei Rallyes in Europa darf jeder Fahrer nur einen Testtag zur Vorbereitung absolvieren.



Einen Blick in die Zukunft hat der Weltrat dennoch gemacht. Neun Rallyes wurden für die Saison 2021 bestätigt, obwohl noch ohne Datum. Diese Veranstaltungen hatten ohnehin schon einen Vertrag für das nächste Jahr.



Diese Rallyes sind Monte Carlo, Finnland, Portugal, Schweden, Kenia, Spanien, Italien, Japan und Australien. Deutschland ist nicht dabei, weil ursprünglich vorgesehen war, dass sich diese Rallye künftig mit Spanien jährlich abwechselt.



Die große Frage bleibt, wie viele Rallyes die Saison 2021 umfassen wird. Aus Kostengründen wollen die Hersteller nur zehn Läufe haben, der WRC-Promoter hätte gerne zwölf Rallyes. Welche Veranstaltungen noch hinzukommen werden, ist momentan offen.