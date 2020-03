Rosenberger peilt Titelverteidigung auf Mallorca an

Aller guten Dinge sind drei

Auf Mallorca wird die „Rally Isla Mallorca“ am Donnerstag gestartet, Kris Rosenberger möchte auf der Balearen-Insel zum dritten Mal in Folge gewinnen.

Während Österreichs Rallye-Saisonauftakt verschoben werden muss, findet die mittlerweile traditionelle „Rally Isla Mallorca“ am kommenden Wochenende zum 16. Mal statt – und der amtierende Titelverteidiger Kris Rosenberger ist mit seinem historischen Porsche 911 (Baujahr 1981) auch in diesem Jahr im engsten Kreis der Sieganwärter dabei. Neu an der bislang so erfolgreichen Kombination ist in diesem Jahr lediglich die Beifahrerin: Die Steirerin Birgit Gangl wird Stamm-Co-Pilotin Christina Ettel allerdings mit Sicherheit würdig vertreten.



Kris Rosenberger ist jedenfalls voll motiviert und will auch in diesem Jahr nach den anspruchsvollen Sonderprüfungen als Sieger über die Zielrampe in Puerto Portals fahren: „Leicht wird das zwar nicht, aber wir sind gut vorbereitet. Mein Team rund um Mario Hell hat unseren Porsche über den Winter komplett überholt und perfekt vorbereitet. Und unser Motoren-Papst Toni Weissenböck hat auch noch das eine oder andere PS gefunden!“ Das wird auch dringend nötig sein, denn die Konkurrenz wird Jahr für Jahr stärker, so Rosenberger: „Vor allem vor Seb Pérez und Stefan Oberdörster müssen wir uns in Acht nehmen, beide starten auf technisch perfekten Porsche 911er Modellen und beide sind auch fahrerisch wirklich stark.“



Mit seiner neuen Co-Pilotin Birgit Gangl hat Kris Rosenberger jedenfalls wieder eine talentierte Beifahrerin an Bord, die bereits einige Erfahrung aus der österreichischen Meisterschaft mitbringt: „Wir haben die Besichtigung hinter uns und da hat’s wirklich super funktioniert. Ich bin sicher, dass die Rallye ein voller Erfolg wird. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Birgit, dass sie doch relativ kurzfristig für Christina eingesprungen ist. Wir werden allerdings nicht nur richtig aufs Tempo drücken, sondern wir werden auch die herrlichen Sonderprüfungen hier auf Mallorca genießen, die für mich zu den absolut schönsten Asphaltstrecken der Welt zählen!“