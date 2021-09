3. Golf- und Rallye-Turnier Schladming

Bereits zum dritten Mal lädt Franz Wittmann junior unter der Patronanz von Jörg Pattermann (wird heuer 70) und Sigi Schwarz (hat wie Raphael Sperrer vor 35 Jahren mit dem Rallyesport begonnen) zum Golf- und Rallye-Turnier auf dem Leading Golf Platz des Golfclub Schladming, das am 1. Oktober stattfinden wird.



Dass Rallyepiloten auf dem Grün ganz offensichtlich nicht nur den Ball treffen, bewies mit seinem Vorjahressieg der legendäre Sepp Haider, der natürlich auch heuer dabei sein wird. Weitere Fixstarter sind Christoph Dirtl, Raphael Sperrer, Gerwald Grössing, Franz Witmann senior und auch Hermann Neubauer, der sich davon nicht abschrecken ließ, dass ihn Veranstalter Franz Wittmann junior im Vorjahr als „Schotterspezialist“ bezeichnet hat, was auf dem Grün kein allzu großes Kompliment darstellt. Ebenfalls bereits zugesagt haben Rallye-Doktor Helmut Czekal, Peter Mattig oder die „Grande Dame“ des Driftwinkels Gabi Husar.



Verlockend: Bei Loch 6 gibt es beim „Hole in one“ ein Audi Cabrio für ein Jahr zu gewinnen - zur Verfügung gestellt von Auto Laimer aus Liezen.



Franz Wittmann junior: „Ich freue mich auf den großen Fight der Giganten und der Charakterköpfe...“



Einer wird jedoch schmerzlich fehlen: Walter Penker - der „Lehrmeister“ vieler Rennfahrer-Generationen erlag am 6. September den Folgen eines tragischen Treppensturzes Ende August.



Es wäre in seinem Sinn, die dritte Ausgabe des Golf- und Rallye-Turniers dennoch zu genießen, als ein Happening unter Freunden. Ausschreibung und Anmeldung gibt es unter www.schladming-golf.at/.