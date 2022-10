3-Städte Rallye: Vorschau Neubauer

Nachdem die österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft ja vorzeitig zu Ende gegangen ist und auch keine Ersatzveranstaltung für die abgesagten Rallyes im niederösterreichischen Wechselgebiet sowie im Waldviertel nominiert wurden, zieht es Hermann Neubauer und Co-Pilotin Ursula Mayrhofer zum Saison-Abschluss ins benachbarte Ausland. Wobei, ganz richtig ist das nicht, denn bei der traditionsreichen 3 Städte Rallye wird zwar vom Rallyezentrum im deutschen Waldkirchen aus gestartet, die Sonderprüfungen teilen sich aber auf Deutschland, Tschechien und auch Österreich auf. 14 Prüfungen mit insgesamt 168,5 Sonderprüfungskilometern stehen auf dem Programm, die es – ebenso wie die internationale Konkurrenz – in sich haben.



Hermann Neubauer trifft auf knapp 30 (!) RC2-Starter, darunter die gesamte deutsche Elite, die noch um den DRM-Titel kämpft, aber auch auf starke tschechische und ungarische Teams, sowie natürlich auf seinen „Dauerrivalen“ aus der österreichischen Meisterschaft, Titelträger Simon Wagner. „Das wird ein richtiges Rallye-Fest“, freut sich Neubauer, der zum Abschluss einer wechselhaften Saison noch einmal Vollgas geben möchte: „Natürlich bin ich jetzt eine ganze Weile nicht im Auto gesessen. Aber wir haben einen kurzen Test am Mittwoch und einen Shakedown am Donnerstagabend, also können wir uns zumindest einfahren. Auf der ersten SP schauen wir, wie wir in den Rhythmus finden und wenn’s passt, dann geben wir bestimmt Vollgas“, so ein motivierter Hermann Neubauer.



Der Ford Fiesta Rally2 wurde für den voraussichtlichen letzten Auftritt in diesem Jahr vom ZM-Racing Team wie immer perfekt vorbereitet, die gesamte Mannschaft rund um Max Zellhofer freut sich ebenso auf die „Drittel-Heimrallye“, bei der man neben dem Auto für Hermann Neubauer auch noch jenes von Dominik Dinkel betreut. Nach dem Shakedown am Donnerstagabend erfolgt der offizielle Start am Freitag um 14:30 Uhr im Rallyezentrum Waldkirchen, dann werden in Tschechien drei Sonderprüfungen je zwei Mal absolviert. Am Samstag wechselt man dann auf vier Sonderprüfungen zwischen Deutschland und Österreich hin und her, auch diese Prüfungen werden jeweils zweimal befahren. Die Zielankunft des Siegers wird für 18:00 Uhr im Nordischen Zentrum Jägerbild/Breitenberg erwartet.