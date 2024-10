6. Golf- & Rallye-Turnier

Audi Laimer lud zum beliebten Golf- und Rallye-Turnier nach Schladming - die Elite der goldenen Rallye-Jahre und ihre Fans trafen sich am Donnerstagabend zum gemeinsamen Abendessen, wo Laimer Geschäftsführer Robert Engstler die ehemalige Porsche-Pilotin Gabi Husar, Quattro-Legende Franz Wittmann und den Salzburger Drift-König Sepp Haider begrüßen durfte. Das Oktoberfest auf der „Schladminger Wiesn“ wurde von Gf Engstler stilgerecht mit einem Bieranstich eröffnet, die Damenwelt wurde mit einem hübschen Audi Oktoberfestherz überrascht. Bei dem erstklassigen Menü wurde die Nacht zum Tag…



Nach dieser ganz besonderen „Nacht der langen Messer“ wagten sich die ehemaligen Rallye-Stars mit den klingenden Namen Husar, Wittmann und Haider auf die Golfanlage von Franz Wittmann junior - trotz Schnee in Sicht. Denn der „Wettergott“ war an diesem Freitag eher auf der Seite der Rallyefreaks, die bekanntlich jedem Wetter trotzen. Franz Wittmann senior zeigte sich top motiviert und forderte den Vorjahressieger Sepp Haider zum Duell heraus. Prompt hieß der Sieger der Rallyewertung 2024 Franz Wittmann, bei den Damen obsiegte Gabi Husar.



Bei der anschließenden Siegerehrung waren die beiden Sieger der Neuseeland-Rallye dann wieder komplett im Rallyefieber. Schließlich gibt es in Österreich zurzeit einen richtig heißen „Rallyeherbst“. Am kommenden Wochenende steigt die Herbstrallye Dobersberg auf den legendären Prüfungen der Semperit-Rallye, mit dem möglichen neuen Weltmeister Thierry Neuville. Nur eine Woche später jene Zentraleuropa-Rallye, die zu einem Drittel auf heimischem Boden stattfindet. Ende Oktober schließlich begeht Österreichs Rallye-Familie „Sepp Haider - 50 Jahre quer“ zu Ehren des Salzburger Lenkradakrobaten…



Der Gesamtsieg ging beim sechsten Golf- und Rallye-Turnier an Florian Chiamani aus Bad Hall und an Andrea Gallbrunner vom Golfclub Schladming. Alois Gruber aus Bad Hall räumte in der Sonderwertung ab.