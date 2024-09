AARC: Piancavallo & Kumrovec

Bei dem heißen Kampf um die begehrten Punkte in Italien, konnten sich die beiden Tschechen JAN DVORAK & JIRI KALKUS mit ihrem Opel Corsa Rally4 als AARC-Gesamtsieger durchsetzen. Ohne eine einzige Sonderprüfung zu verlieren, meldeten sie ihren Anspruch auf den AARC-Gesamtsieg 2024 wieder sehr eindrucksvoll an und rückten mit nur 5 Punkten Rückstand (222), nun sehr nahe an die bis jetzt führenden Österreicher REGNER /WITZMANN (227) heran.



Den Platz 2 konnte sich das Sohn/Papa Duo, FILIP & MAREK SIMIK auf Ford Fiesta Rally4 sichern. Die beiden Tschechen lieferten sich von Anfang an ein Sekundenduell mit WOLFI IRLACHER & JENNIFER LERCH, die mit ihrem Peugeot 208 Rally4, letztendlich die Punke für den 3. Platz im AARC nach Deutschland mitnehmen konnten.



THOMAS REGNER & GODI WITZMANN, die zum ersten Mal in Piancavallo am Start waren, kämpften mit zu weichen Reifen, belegten mit ihrem Peugeot 208 Rally4, letztendlich den 4. Platz in der 2 WD-Wertung und holten sich damit, wohl sehr wichtige Punkte für die AARC-Gesamtwertung 2024 ab.



Die Ungarn MARCELL GUTAI & MARTIN HAIJDINA mussten ihren Peugeot 208 R2 nach einem Reifenschaden in der SP5 abstellen und auch die Vertreter der italienischen Flagge, ALESSANDRO BIONDO & LUCA TOFFOLO, haben wegen Motorproblemen an ihrem Peugeot 106 bei ihrer Heimrally keine Zielflagge gesehen.



Die Punkteabstände in der Zwischenwertung haben sich nun noch mehr zusammengeschoben.

Der Herbst wird heiß, denn es sind nur mehr drei Rallys zu fahren und mit der richtigen Auswahl der Rallys, kann sich jedes Team noch Auslandstartpunkte sichern, die vielleicht das Zünglein an der Waage sein könnten.



Den Punktestand nach der Rally Piancavallo findest Du unter: alpeadriarallyclub.eu



Vorschau Rally Kumrovec:



Bei der Motul Rally Kumrovec werden nun 14 Teams des AARC und 4 Teams der AART erwartet.



Da die Zweitplatzierten der AART, Gyarmati/Kocsic (Mitsubishi Lancer EVO) aus Ungarn nicht am Start sind, werden sich die in der Zwischenwertung führenden Slowenen PELJHAN/CAR ( VW Polo RN4), die derzeit drittplatzierten Österreicher STEINBOCK/BACHMAYER (Hyundai i20 R5), die Kroaten PRODAN/STIPERSKY (Skoda Fabia Rally2) und die Österreicher FRIEDL/AIGNER (Mitsubishi Lancer EVO 9) in der 4WD-Klasse um entscheidende Punkte matchen.

In der AART ist noch alles offen und wenn MARKUS STEINBOCK sein ewiges Pech mit der Rally Kumrovec nun endlich hinter sich lässt, dann besteht sogar die Chance, dass er bei der Herbst Rally den goldenen „Jochen“ für die 4WD Wertung fixiert.



Da Dvorak/Kalkus aus Tschechien und die Ungarn Gutai/Hajdina nicht am Start sind, eröffnet sich für die beiden Österreicher REGNER/WITZMANN (Peugeot 208 Rally4) die große Chance ihren Vorsprung in der AARC (2WD) wieder weiter ausbauen zu können.

Wieder dabei ist auch die ungarische Paarung SZILAGYI/BALAI, die für Kroatien starten und eigentlich als heiße Siegesanwärter des AARC in die Saison gestartet sind. Nach ihrem Unfall bei der Zagreb Delta Rally mussten sie aber einige Rallys streichen und wurden dadurch auf den aussichtslosen 10. Platz der Zwischenwertung durchgereiht.

Der Ungar Janos LOCHER, der ebenfalls für Kroatien startet, könnte sich in der Klasse C5, alleine mit einer Zielankunft, noch auf den zweiten Platz nach vorne arbeiten und seine Führung in der Seniorenklasse noch weiter ausbauen.



Die Italiener BIONDO/TOFFOLO könnten sich in Kumrovec noch um einige Plätze der Zwischenwertung nach vorne kämpfen. Auch ihre Landsleute CROZZOLI/NODALE, die bis jetzt bei jeder Rally Punkte gesammelt haben und PRODORUTTI/SCHNEIDER sind in Kroatien wieder mit dabei. Das einzige serbische Team JASIC/STANIC, wird nach drei Starts mit zwei Ausfällen, in Kroatien versuchen ihren 2. Platz in der Klasse C4 in die Endwertung zu bringen.



Die Fahne für Österreich wird in Kroatien von HOPF/MARTINELLI, MAX & BEN MAIER, RESCHENHOFER/CERNY, JABORNIG/PAILER und CHRISTIAN LUIF hochgehalten.



ALFRED KRAMER Jun. musste nach Piancavallo auch Kumrovec wegen Krankheit absagen.



Die Fahne für Deutschland wird einzig von NIKI SCHELLE & MELANIE KALINKE hochgehalten.



Die Alpe Adria Rally Cup-Veranstalter erklären: "Wir wünschen allen Teams eine gute Anreise nach Kumrovec, eine unfallfreie und erfolgreiche Rally und viel Spaß in Kroatien. Wir sehen uns in Kumrovec…"