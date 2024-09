AARC: Rally Vally della Carnia

Jan Dvorak & Jiri Kalkus setzen dieses Vorhaben perfekt in die Tat um und nahmen mit ihrem Opel Corsa Rally4, die maximalen Punkte mit nach Tschechien.



Thomas Regner & Gottfried Witzmann belegten mit ihrem Peugeot 208 Rally4 den 2. Platz und damit wird der AARC-Champion erst bei der Herbst Rallye feststehen.



Regner/Witzmann und Dvorak/Kalkus kommen mit je 277 Punkten, somit als punktegleiche Teams, zur Herbstrallye nach Dobersberg.



Gerald Hopf & Manuel Brandner konnten mit ihrem Opel Corsa D OPC den 3. Podiumsplatz belegen und damit auch ihren 3. AARC-Gesamtrang gut absichern.



Christian Reschenhofer & Manfred Cerny haben sich mit ihrem 4. Platz der AARC, auf den 6. Platz der Zwischenwertung nach vorne gekämpft, die Führung in der Seniorenwertung (+60) übernommen und ganz nebenbei noch die Intern. Rally Trophy Klasse 8 gewonnen.



Filip und Marek Simik, das tschechische Sohn/Papa Team, hatte gleich von Beginn an große Probleme mit ihrer Benzinpumpe, dadurch in der SP 2 gleich mal über 14 Minuten verloren, aber im Laufe des Tages einige erste und zweite SP-Zeiten in den Asphalt gebrannt. Der große Rückstand war aber trotzdem nicht aufzuholen und daher war auch nur der 5. AARC-Platz zu erreichen.



Für Christian Luif & Nadine Kellner endet die Reise nach Italien leider bereits beim Shakedown im Unterholz. Die beiden blieben Gott sei Dank unverletzt, doch der Opel Corsa Rally4 war danach nicht mehr einsatzfähig.



Spannung pur in Dobersberg



Am 11/12. Oktober wird es bei der 27. Herbst Rallye zum großen Show Down kommen.



14 AARC-Teams werden auch um die Podiumsplätze der verschiedenen Klassen kämpfen und auch in der AART werden 5 Teams erwartet und der zweite und dritte Platz der AART wird auch erst in Dobersberg ermittelt.