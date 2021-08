ADAC Saarland Pfalz Rallye: P2 für Zellhofer-Team

In der Deutschen Rallyemeisterschaft liegen Dominik Dinkel mit seinem in Österreich lebenden Co-Piloten Pirmin Winklhofer nach der ADAC Saarland Pfalz Rallye auf Rang 2. Sie treten mit einem Ford Fiesta Rallye2 von ZM-Racing und dem deutschen Team Brose an.

Die ADAC Saarland Pfalz Rallye als zweiter Meisterschaftslauf bei unseren Nachbarn, führte über eine Gesamtdistanz von 405 Kilometern, in die 12 Sonderprüfungen mit einer Distanz von 112,36 Kilometern eingebunden waren. Als fahrbarer Untersatz bewährte sich wieder der Ford Fiesta Rallye2, der von ZM Racing eingesetzt und auch während der Rallye mechanisch betreut wurde.



Dominik Dinkel aus Oberfranken kam nach seinem Auftaktsieg bei der ADAC Rallye Stemwender Berg als Führender ins Saarland. Die Rallye selbst fühlte sich aufgrund der relativ kurzen Prüfungen wie eine Sprintrallye an, daher ging es beim Spitzenkampf oft nur um Sekundenbruchteile zwischen den einzelnen Konkurrenten.



Lokalmatador Marjian Griebel auf Citroën C3 Rallye2 wurde seiner Favoritenrolle gerecht und konnte seinen ärgsten Widersacher Christian Riedemann mit einem knappen Vorsprung von zwei Sekunden auf Platz zwei verweisen. Dominik Dinkel wurde mit einem Rückstand von 18,6 Sekunden ausgezeichneter Dritter.



Dominik Dinkel/Pirmin Winklhofer boten die ganze Rallye über eine sehr gleichmäßige und konstante Leistung und waren auf den 12 Sonderprüfungen fast immer unter den ersten Drei vertreten.



Dementsprechend zufrieden zeigte sich Dominik Dinkel, der nach seinem Auftaktsieg am Stemwender Berg nunmehr wieder aufs Podest fuhr: „Die eher kurzen Sonderprüfungen wurden von den Spitzenpiloten mit sehr hohem Speed gefahren. Daher war es trotz fehlerlosem Fahren unmöglich, über die Zeit gravierende Veränderungen in der Platzierung zu erreichen. In der Meisterschaft bin ich nun Zweiter mit sechs Punkten Rückstand auf den heutigen Sieger. Da kann man durchaus optimistisch sein.“