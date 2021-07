ARC Hartbergerland Rallye

Roman Mühlberger hat sein Hobby zum Beruf gemacht und nimmt nach längerer Pause im Rahmen der Hartbergerland Rallye wieder selbst hinter dem Steuer eines seiner beiden Ford Fiesta R2 Platz.

Mühlberger ist also an diesem Wochenende fahrender Teamchef seiner Firma RM Racing Austria und gilt als Favorit auf den Gesamtsieg der Austrian Rallye Challenge, welche am ersten Tag der Rallye ihren 3. Lauf 2021 austrägt!

Was aber noch wichtiger ist, ist wohl das Jubiläum der Beifahrerin.

Katja Totschnig fuhr just fast auf den Tag genau vor 20 Jahren ihre erste Rallye als Beifahrerin an der Seite ihres Vaters, dem unvergesslichen und leider viel zu früh von uns gegangenen Walter Totschnig.

Walter Totschnig – eine unvergessene Größe in der Formel 1 – soll dort etwas heute wohl eher nicht mehr Vorhandenes eingebracht haben, nämlich Menschliche Wärme!

Katja Totschnig, zu ihrem bevorstehende Jubiläum befragt: „ Ich habe meinem Vater alles im Rallyesport zu verdanken was ich bis jetzt erreicht habe, ohne Papi hätt ich alle meine Rallyefreunde nämlich nie kennengelernt. Es sind dies Menschen welche zu Familie wurden“.

Jedem in der Rallyeszene dem das Glück zu Teil wird, Katja Totschnig persönlich kennen zu lernen, stellt fest, dass nicht nur Katja ihrem Vater viel zu verdanken hat. Auch ihre Rallyefreunde können Danke zu Walter Totschnig sagen, denn diese ihm nachgesagte einzigartige Menschlichkeit in der Motorsportszene hat er zu 100 Prozent seiner Tochter weitervererbt und von dieser profitiert immer das gesamte Rallyeumfeld!